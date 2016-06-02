تيم ملی بسكتبال قهرمان غرب آسيا شد

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب روز چهارم مسابقات بسكتبال قهرماني غرب آسيا كه در امان اردن جريان دارد تيم ملي بسكتبال شامگاه پنجشنبه مقابل ميزبان اين رقابت ها به ميدان رفت.

تيم ملي بسكتبال كه با بهنام یخچالی، محمد جمشیدی، ارسلان کاظمی، اوشین ساهاکیان و اصغر کاردوست ديدار برابر اردن را آغاز كرده بود موفق شد اين تيم را با نتيجه ٨٥ بر ٧٥ شكست دهد.

شاگردان درك باورمن كه در سه ديدار گذشته به ترتيب موفق به شكست تيم هاي لبنان، سوريه و عراق شده بودند، با كسب اين پيروزي عنوان قهرماني رقابت هاي غرب آسيا را از آن خود كردند.