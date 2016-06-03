توسعه صادرات محور اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری کردستان، حسین فیروزی در این جلسه ضمن تاکید بر لزوم تلاش برای جذب سهم استان از بسته حمایتی صادرات غیر نفتی مصوب در ستاد اقتصاد مقاومتی، از اعضای کارگروه توسعه صادرات استان خواست دستورالعمل مربوطه را به دقت مطالعه کرده و زمینه بهره مندی استان را از این بسته که ضمانت اجرایی هم دارد فراهم نمایند.

وی محور اصلی اقتصاد مقاومتی را توسعه صادرات عنوان کرد و افزود: اگر تولید داشته باشیم و نتوانیم این تولیدات را به خارج از مرزها هدایت کنیم، عملاً ارزش افزوده ایجاد نشده است.

فیروزی در ادامه با اشاره به اختصاص ۲۰ هزار میلیارد ریال اعتبار به صنایع دانش بنیان، از دستگاه های مرتبط خواست توانایی استان را در این زمینه حتی اگر فقط یک مورد باشد، بررسی کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استان با اشاره به اینکه تولید کننده خوب الزاماً صادر کننده خوبی نیست خاطر نشان کرد: برای توسعه صادرات به نهادهای حد واسط به عنوان تسهیل گران این عرصه نیاز داریم و باید آن را مورد توجه قرار دهیم.

حسین فیروزی همچنین با یادآوری اینکه امسال سال اقدام و عمل است، تاکید کرد: همه ما موظفیم مشکلات را برداریم که این کار به پیگیری و جسارت نیاز داری و در این صورت مانعی برای توسعه صادرات نخواهیم داشت.

وی در این خصوص افزود: وجود هر مانعی بر سر راه سرمایه گذاری ها خیانت به نظام و ملت ایران است، باید موانع را برداریم و کم کاری های خود را به نام نظارت توجیه نکنیم.

فیروزی در ادامه با توجه به حضور یکی از اعضای کنسولگری ایران در اقلیم کردستان عراق در این جلسه، یکی از بندهای مهم سیاست اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری را دیپلماسی اقتصادی عنوان و خاطرنشان کرد: امیدواریم هرچه زودتر امنیت در آن سوی مرزهای ما برقرار شود تا برنامه های ما اجرایی شود.

وی گفت: امیدواریم در سال اقدام و عمل کنسولگری جمهوری اسلامی ایران بیشتر از پیش به یاریگر کردستان باشد و ما هم در انجام وظایف خود کوشا و ثابت قدم هستیم.