عدم تاثیر نمرات مردودی در کارنامه دانشجویان ارشد دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید میرزاده در جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی ضمن تسلیت به مناسبت فرارسیدن سالروز رحلت امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی، گفت: خرداد را باید به نام امام خمینی(ره) نامگذاری کرد چرا که سرنوشت سیاسی و تاریخی ایران و انقلاب اسلامی از عاشورای خرداد ۴۲ رقم خورد.

وی افزود: این اتفاق مهم باعث بوجود آمدن روشنگری در آحاد جامعه و حوادث مهمی در سایر شهرهای ایران شد و در نهایت به پیروزی انقلاب اسلامی ایران انجامید.

رئیس دانشگاه آزاد با اشاره به اندیشه نوین سیاسی حضرت امام(ره) در اداره کشور افزود: ایشان توانستند الگوی موفقی از نظام سیاسی اسلامی به دنیا عرضه کنند و شکل گیری حکومت مردم سالاری دینی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه که از سوی ایشان ارائه شد را می توان الگوی موفقی در اداره جوامع دانست.

میرزاده خاطر نشان کرد: امیدواریم مجریان نظام بتوانند آنچه در افکار بلند امام(ره) وجود داشته را در عمل پیاده کرده تا نارسایی ها و کاستی های موجود در زمینه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به حداقل برسد.

وی با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسه شورای انقلاب فرهنگی گفت: همان گونه که امام خمینی(ره) نیز فرمودند این شورا، اتاق فکر فرهنگی و اجتماعی نظام و مرکز مهندسی فرهنگی کشور است که باید بیشترین بهره از برگزاری این جلسات برده شود.

رئیس دانشگاه آزاد با اشاره به برخی اخبار نادرست و مغرضانه علیه دانشگاه آزاد اظهار داشت: در این جلسه، موضوع بداخلاقی ها و دروغ پراکنی های برخی رسانه ها علیه دانشگاه آزاد در حضور رئیس جمهور مطرح و از ایشان خواستیم تا در این باره چاره اندیشی شود.

میرزاده درباره موضوع دیگری که در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد، گفت: موضوع بعدی درباره ورزش بود، در این جلسه ورزش دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یکی از ارکان ورزش کشور به رسمیت شناخته و به عضویت شورای سیاستگذاری ورزش درآمد.

در جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاد پس از ارائه گزارشی از آخرین وضعیت تولید علم این دانشگاه مقرر شد معاونت پژوهشی ضمن تهیه گزارش جامعی از تولید دانشگاه به تفکیک استان ها و واحدهای دانشگاهی فعال وضعیت مقالات بین المللی معتبر که پیشرفت قابل ملاحظه ای در طول سه سال گذشته داشتند را به صورت کامل اطلاع رسانی کنند.

در این جلسه مقرر شد در رشته های کارشناسی ارشد حسابداری، مالی، مدیریت، معماری و حقوق با تشخیص معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه نسبت به تامین استاد راهنما در چارحوب بخشنامه ای که ابلاغ خواهد شد اقدام کنند.

همچنین مقرر شد معاون علوم پزشکی پیشنهاد خود را برای ایجاد دوره های مجازی آموزش پزشکی به معاون برنامه ریزی و امور اقتصاد دانش بنیان جهت تخصیص کد برای دوره های دانش افزایی ارائه کند.

در این جلسه پس از موافقت اعضا مقرر شد برای دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ورودی مهر ۹۴ به بعد مطابق آیین نامه ابلاغی وزارت علوم نمرات مردودی تمام دروس بلااثر محاسبه شود و برای تمام دانشجویان کارشناسی ارشد فعلی ورودی قبل از مهرماه ۹۴، چنانچه در یک درس چند بار مردود شود تنها یک نمره مردودی با تاثیر در معدل ثبت شود(بالاترین نمره مردودی) و سایر نمرات مردودی در یک درس بلااثر شود.

همچنین قرار شد مطابق مصوبه های قبل هیات رییسه ادامه تحصیل کارکنان(کارمندان و هیات علمی تمام وقت) در واحد خودشان ممنوع بوده و لازم است در صورت تخلف با معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی برخورد قانونی صورت پذیرد.