به گزارش خبرگزاری مهر، کارلوس کیروش بعد از پیروزی تیم ملی فوتبال ایران مقابل مقدونیه با تمجید از عملکرد شاگردانش و همچنین تشکر از کشور مقدونیه بابت برگزاری این بازی تدارکاتی، واکنش تندی به صحبتهای مصطفی مدبر رئیس شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی داشت.
مدبر چند روز پیش در نشست خبری خود به شدت از سرمربی تیم ملی انتقاد کرده و گفته بود: « از عجایب روزگار است فردی که کار فنی انجام میدهد از ما برای جمهوری اسلامی دلسوزتر شده است. او رفتار غیرحرفهای دارد. مگر کیروش چه جایگاهی دارد؟ به جای این کار ترکیب تیمش را با این کشورها مقایسه کند. کیروش در مسائلی دخالت میکند که به حیثیت کشور ما لطمه میزند.»
کیروش بعد از برد مقابل مقدونیه در صفحه شخصی خود از صحبتهای مدبر انتقاد کرد و نوشت: « ... میخواهم این نتیجه را به آقای مدبر هم تقدیم کنم. او گفته بود تیم ملی قبل از بازی با گوام از استادیوم آزادی ۱۰ بار استفاده و مرا به رفتار غیر حرفهای متهم کرده است. سئوال من از آقای مدبر این است که آیا اقدام من برای دفاع از تیم ملی فوتبال ایران غیر حرفهای است و یا اینکه شما عزت فوتبال کشور را به خطر میاندازید؟»
سرمربی تیم ملی همچنین به تلاشش برای فراهم کردن اردوی کشور پرتغال اشاره کرده است: «با تقاضای من استادیوم پرتغال رایگان در اختیار تیم ملی قرار گرفت. مسئله ای که در ایران محقق نمی شود ... من نمیتوانم دروغها و اتهامات ناپسند را قبول کنم.»
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