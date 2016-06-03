کارشکنی هیأت ریاض درتبادل اسرای یمنی/ارائه لیستی بالغ بر ۵۰۰ اسیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، «محمد عبدالسلام» رئیس هیأت انصارالله یمن در سخنانی اعلام کرد که پرونده تبادل اسیران با کارشکنی هایی از سوی هیأت ریاض مواجه شده است.

بر اساس این گزارش رئیس هیأت انصارالله در سخنانی در این زمینه اظهار داشت: کمیته اسیران و بازداشتی ها به دلیل اقدامات غیرمسئولانه هیأت ریاض و حامیان آن، در حالتی از سردرگمی به سر می برد.

عبدالسلام در ادامه و در همین راستا عنوان کرد: پس از اینکه ما روز چهارشنبه لیستی اولیه بالغ بر ۵۰۰ اسیر خود را به طرف مقابل تحویل دادیم، انتظار می رفت که طرف مقابل نیز عصر روز پنج شنبه لیست اسیران خود را ارائه کند.

وی در همین زمینه افزود: طرف مقابل به صورت عملی کاری انجام نداد و فقط به ارائه لیستی متشکل از ۱۴۷ اسیر اکتفا کرد؛ این در حالی است که ۲۰ نفر از این اسیران نیز اخیرا از طریق افراد محلی در استان تعز مبادله شدند.

رئیس هیأت انصارالله بیان کرد: این گونه اقدامات و وقت کشی ها از سوی هیأت ریاض نشان می دهد که آنها در دستیابی به راهکاری صحیح در هیچ یک از پرونده ها از جمله اسیران دارای جدیت نیستند.

وی در ادامه تاکید کرد که هیأت ریاض و حامیان آن مسئول زندگی و سرنوشت اسیران بازداشت شده در زندان های آنها هستند و درخواست کرد که به صورت فوری تمامی اسیران آزاد گردند.

محمد عبدالسلام همچنین بسته شدن پرونده اسیران در سریع ترین زمان ممکن را خواستار شد. وی تصریح کرد که انصارالله برای تحقق این موضوع ده ها پیشنهاد ارائه کرده است اما نتیجه ای نداشته است.