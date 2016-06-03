سمنان سوگوار سالروز ارتحال امام خمینی/ امام الگویی برای همه عصرها

خبرگزاری مهر، گروه استان ها؛ ۲۷سال از زمانی که ملت غیور و مسلمان ایران اسلامی نخستین خبر ساعت هفت بامداد که محمدرضا حیاتی آنرا با صدایی لزران می خواند و خبر از روح خدا... به خدا پیوست را می داد می گذرد اما این چه شور و محبتی است که هنوز مردم از روح الله در دل دارند و با گذشت بیش از ربع قرن از عروجش همچنان دل در گرو یار بخشیدند و در رسایش نالانند.

با قلبی آرام و روحی مطمئن رفت اما چرا پس از ۲۷سال وقتی خوبی هایش را در نظر می آوریم قلب ما این چنین آرام و مطئمن نیست؟ دل های خیلی مان امروز دل تنگش است دلتنگ آن زمانی که می گفت: اینها(طاغوتیان) به مردم طلم می کنند و از همه بدتر ظلم خود را در قالب قانون اساسی مشروع می دانند. دلمان تنگ است برای وقتی که می گفت: خداوند متعال یاری تان(مردم ایران اسلامی) کرد و شما توانستید به یاری حق کاری بزرگ انجام دهید...

خیلی هایمان هم اصلا او را ندیده ایم اما سخنان در دل هایمان اثرات فراوانی دارد از توی دهنی به دولت شاهنشاهی در بهشت زهرا(س) تا آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند در جماران همه و همه برایمان خاطرات جالبی از بزرگمردی است که نامش روح الله، عزمش الهی و هدفش ماندگار و امروز پس از گذشت ربع قرن همچنان مردم در سالگرد ارتحالش سوگوارند.

امام خمینی (ره) الگویی برای همه مردم بودند

آئین ویژه ارتحال امام خمینی(ره) در جای جای استان سمنان حال و هوایی دیگر داشت، سخنرانی ها و مراسم مختلف از شرقی ترین روستای استان، فرومد قهرمان تا غربی ترین نقاط ایوان کی شهید پرور با حضور گسترده مردم برگزار شد و جای جای دیار قومس در سوگ روح الله سیاه پوش شد.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان در یکی از این آئین ها، ضمن اشاره به سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) گفت: از ایشان نقل است که می فرمودند سه اولویت و هدف برای انقلاب اسلامی قائل هستیم که نخستین آنها نجات مردم از استبداد داخلی است لذا مردم ما با پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام راحل(ره) از استبداد و فساد دستگاه حاکم رهایی یافتند و امروز به شکر خدا در قله افتخارات ایستاده ایم.

آیت الله سیدمحمدشاهچراغی درباره دومین هدف انقلاب اسلامی نیز توضیح داد: دیگر هدف انقلاب اسلامی رهایی امت مسلمان از استکبار جهانی بود که مملکت ایران را در زمان طاغوتیان چپاول می کردند و تمام دارایی ملت را به تاراج می برند.

وی افزود: در نهایت، زمینه سازی برای ظهور امام زمان(عج) سومین هدف از انقلاب اسلامی است که امام راحل(ره) از ابتدای حیات تا آخرین لحظات عمر مبارکشان در خدمت اسلام و مسلمانان اهتمام ویژه داشتند.

امام(ره) اسوه مجاهدت

استاندار سمنان نیز ضمن تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام ارتحال امام خمینی(ره) گفت: چهاردهم خرداد یادآور سالگرد ارتحال ملکوتی بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) است که یاد و خاطره آن امام بزرگوار هرگز فراموش نخواهد شد.

محمدرضا خباز افزود: بیست و هفت سال از رحلت امام می گذرد که توانست در پرتو عنایات الهی و با ایمان راسخ و با همراهی مردم انقلابی، نظام پوسیده شاهنشاهی را با پیروزی حق بر علیه باطل به زباله دان تاریخ بسپارد و با اعتماد، خودباوری و اتکا به نیروهای مسلمان، دلسوز و همیشه در صحنه، هویت تازه ای به ایران اسلامی ببخشد و مایه دلگرمی، امید و بیداری دیگر مسلمانان و محرومان در جهان شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، بیان داشت: ابعاد گسترده و بی نظیر شخصیت امام راحل در فقاهت و اجتهاد، درک شرایط روز، آشنایی با حال محرومان، قاطعیت در مقابل مستکبران و سلطه جویان، کسب درجات بالا در مقام عرفانی، فلسفی و عبادی، آگاهی با سیاستها و ترفندهای دشمنان و نکات برجسته مختلف دیگر، از این بزرگوار شخصیتی بی همتا در جهان معاصر ساخت که این دوران را عصر خمینی نامیده اند.

خباز همچنین به شرایط انقلاب اسلامی پس از ارتحال امام خمینی(ره) نیز اشاره کرد و گفت: با عنایت به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «امام خمینی یک حقیقت همیشه زنده است، نام او پرچم انقلاب، راه او راه انقلاب و اهداف او اهداف این انقلاب است» و پیرو سخنان دکتر روحانی رئیس جمهوری «امام بزرگوار برای ما عزت، سربلندی، استقلال و آزادی را به ارمغان آورد« بی شک اندیشه های تابناک امام، راهنما و چراغ هدایت نظام مقدس جمهوری اسلامی و دولت تدبیر و امید است و این ایام فرصت مناسبی برای نشر و ترویج راه و افکار بلند آن بزرگوار به ویژه برای آشنایی بیشتر نسل جوان و آینده سازان این مرز و بوم است.

امام راحل از غرب هراسی نداشتند

مدرس حوزه و دانشگاه و سخنران آئین ارتحال امام خمینی(ره) در سمنان نیز با گرامیداشت یاد و خاطر ایشان، گفت: بررسی دیدادگاه های حضرت امام خمینی (ره) در دوران مبارزات پیش از پیروزی انقلاب و رهبری انقلاب، نشان می دهد که امام راحل، هیچگاه از توطئه و دشمنی های استکبار و غرب هراسی نداشته است.

آیت الله مهدی احدی افزود: بزرگی امام خمینی(ره) در بین چهره های جهانی تاریخ معاصر به گونه ای است که ایشان را محوکننده خودکامگی شرق و استبداد غرب دانسته اند.

وی بیداری ملت های منطقه را نتیجه گسترش روز افزون بنیان های اندیشه ای امام راحل در دنیا پس از گذشت حدود سه دهه از رحلت ایشان دانست و افزود: نهضت حسینی امام خمینی(ره) درس بزرگی به تمام آزادگان جهان داد و دیدگاه مکتبی امام راحل سرمشق بسیاری از حرکت های اسلامی علیه ظلم و ستم ابرقدرت ها شد.

نهضت امام همچنان ادامه دارد

در شاهرود نیز آئین گرامیداشت بیست و ششمین سالگرد ارتحال امام راحل(ره) با شکوه خاصی برگزار شد، امام جمعه این شهر ضمن گرامیداشت یاد و خاطر امام(ره)، گفت: امام خمینی(ره) تا آخرین لحظه عمرشان نسبت به قانون اساسی حساسیت فراوانی داشتند و به عقیده ایشان قانون اساسی و تشکیل خبرگان این قانون برای بررسی آن، نوعی ریل گذاری برای اداره کشور محسوب می شد که امروز قانون اساسی کشورمان، یادگار مجاهدت های آن مرد بزرگوار است.

حجت الاسلام محمود ترابی با اشاره به موضوع دفاع مقدس به عنوان یکی از دغدغه های حضرت امام (ره(، بیان داشت: ایشان با تیز بینی مثال زدنی خود می اندیشیدند که رفع مشکل دفاع مقدس برای رهبری جدید که به تازگی زمام را در دست دارد، هزینه ای بسیار بالا دارد و اگر جام زهر به تعبیر خودشان نوشیدند، به خاطر حل مسئله جنگ و آینده کشور بود که درباره این موارد تحلیل های گوناگونی وجود دارد اما همه این تحلیل ها فداکاری و تدبیر امام(ره) را به تصویر می کشند.

وی صلابت امام خمینی(ره) در مسیر مبارزه با طاغوت و ایستادگی در برابر زیاده خواهی های استکبار را برخاسته از اتکا به قدرت الهی و اصول دین مبین اسلام دانست و افزود: چارچوب های اندیشه ای امام راحل همچنان مورد تمجید آزادیخواهان و باعث حیرت مخالفان نظام اسلامی است.

رفع مشکل مسلمانان دغدغه امام بود

کارشناس مسائل روز ایران نیز در شاهرود، ضمن گرامیداشت مقام امام خمینی(ره)، گفت: امام بارها با اشاره به اینکه اگر معنویت را درک نمی کنید حداقل آن را انکار نکنید، در اندیشه حل مشکلات مسلمانان داخل وخارج از کشور بود و مصداق حقیقی خدا محوری و مردم مداری به شمار می رفت.

سردار قاسم واثقی در آئین گرامیداشت سالروز ارتحال امام در مسجد غربای شاهرود بیان داشت: امام راحل با رهبری انقلاب اسلامی تنها با توکل و ایمان قلبی به خدا و توانایی مردم، حساب و کتاب های سیاسیون کهنه کار جهان و عارفان تک بعدی را برهم زد.

وی افزود: امام آموزه های مکتب اسلام ناب محمدی؛ آمیختگی کم نظیر سیاست و دیانت را برای هدایت و کمال انسان برای جهانیان به اثبات رساند.

واثقی با بیان اینکه مبارزه تا رفع فتنه از عالم همچنان ادامه دارد، گفت: درسی که ما از امام بزرگوار گرفتیم این است که مبارزه برای رفع فتنه همچنان ادامه دارد و مقوله جهاد تبیینی، معنای مبارزه با طاغوت اعظم و شیطان اکبر را به همه مردم معرفی می کند از سوی دیگر باید گفت امروز اگر در همه نقاط آمریکا صدای اذان از بلندگوها نیز پخش شد بازهم باید مرگ برآمریکا را بیان کرد و برآن ایمان داشت چرا که شیطان اکبر هیچگاه قابل اعتماد نیست.

امام مردی مدبر و کاردان بودند

آئین گرامیداشت بیست هفتیمن سالگرد عروج ملکوتی امام در دامغان نیز حال و هوایی دیگر داشت، امام جمعه این شهر در جمع مردم این شهر، ضمن گرامیداشت یاد و خاطر امام خمینی(ره)، گفت: امام (ره) مدیری مدبر و فردی آینده اندیش بود و این شخصیت ممتاز و ارزنده با انقلاب اسلامی، ایران و اسلام را زنده و احیاء کرد.

حجت الاسلام سیدمحمد حسینیان با اشاره به تاکید امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه «اگر با هم بودید، هیچ‌کس نمی‌تواند به ما شما آسیبی برساند»، اضافه کرد: یکی از مهمترین حرکت های ممتاز امام راحل ایجاد وحدت ملی زیر پرچم ولایت فقیه بود.

وی با بیان اینکه امام (ره) محضر بزرگانی چون آیت الله شاه آبادی پرورش یافته بود و فرهنگ مملکت را غنی کرد، افزود: امام راحل یک مدرس به تمام معنا بود.

حسینیان با اشاره به شکل گیری ۱۳نهضت بزرگ در طول تاریخ ایران اظهار داشت: نهضت های چون مدرس، میرزاکوچک خان جنگلی و فداییان اسلام از مهمترین نهضت های به وقوع پیوسته در طول تاریخ ایران بوده است که برای حفظ اسلام، شیعه و مبانی دینی و اسلامی به وقوع پیوست که بزرگترین آنها و عظیم ترین حادثه قرن انقلاب اسلامی بود چرا که امروز و به برکت رهبری های امام راحل، جمهوری اسلامی ایران آبرومند و عزت مند در سراسر جهان است.

امام (ره) بینشی متفاوت داشتند

مردم گرمسار نیز در سوگ حضرت روح الله به عزاداری پرداختند اما این بار با حضور میهمانی متفاوت. رئیس شورای عالی استان های کشور در مراسم ویژه ارتحال امام خمینی(ره) به میزبانی مسجد جامع گرمسار با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام راحل اظهار داشت: انقلاب اسلامی یک دوره طولانی را عبور کرد تا به پیروزی رسید و قیام ۱۵ خرداد بود که زمینه انقلاب اسلامی را فراهم کرد.

مهدی چمران خاطرنشان کرد : انقلاب های زیادی در کشورهای مختلف اتفاق افتاده است ولی کم تر انقلابی در جهان سراغ داریم که همانند انقلاب اسلامی ایران رنگ و حضور مردم آنقدر برجسته باشد و رای ۹۸ درصدی آری به انقلاب، تایید این مدعاست.

وی افزود: امام خمینی (ره) در برابر زورگویی ها بسیار مقاومت کرد و انقلاب بدون رهبری ایشان به پیروزی نمی رسید و هنوز رژیم اسرائیل و آمریکایی ها از قدرت امام ترس دارند.

برادر شهید چمران در پایان سخنانش بیان داشت: همانطوری که امام خمینی (ره) پیش بینی دقیقی از سقوط کمونیست و شوروی سابق داشتند این امپراتوری بیمار تجزیه شد و در سال های نه چندان دور، ما نابودی امپریالیسم و لیبرالیسم را با چشم خواهیم دید.

شاخصه های فکری امام(ره) برای جوانان تبیین شود

در سرخه نیز آئین ارتحال امام خمینی(ره۹ با سخنرانی و مدیحه سرایی برگزار شد امام جمعه سرخه، با اشاره به فرارسیدن نیمه خرداد و سالروز عروج ملوکتی حضرت امام(ره)، گفت: شاخصه های فکری معمار انقلاب برای جوانان تبیین شود.

حجت الاسلام مصطفی فاطمی بصیر، ضمن گرامیداشت سالروز رحلت حضرت امام (ره)، بر ضرورت همدلی، همگامی و همفکری لازم برای برگزاری مراسم نیمه خرداد، بیان داشت: باید نسبت به معرفی شاخصه های فکری، انقلابی و اعتقادی امام راحل(ره) برای نسل جوان اقدام کرد.

وی ضمن اشاره ای به فرمایشات مقام معظم رهبری پیرامون شاخصه های فکری، انقلابی، زهد و پارسایی، ساده زیستی، دنیا گریزی، اخلاص و به خصوص استکبار ستیزی حضرت امام خمینی (ره)، افزود: این خصوصیات برای افکار عمومی بالاخص جوانان باید برجسته شود.

رئیس شورای فرهنگ عمومی سرخه با اشاره به دفاع از مظلومان به مثابه دیگر شاخصه های مهم اخلاقی امام(ره)، گفت: ملت ایران اسلامی به کمک امام خمینی(ره) و با اتکا به خداوند متعال توانستند در برابر ظلم و جور بایستند و پیروز میدان باشند.

فاطمی بصیر درباره دیگر شاخصه های رفتاری و اخلاقی امام خمینی(ره)، توضیح داد: ایستادگی، تبعیت نکردن از دشمن، حفظ هویت انقلابی و اسلامی و دینی، اقتدار نظام و ملت ایران از دیگر خصوصیات آن حضرت بود چرا که ایشان از جنس مردم و با مردم بودند و امروز باید نسبت به معرفی تفکر و اندیشه والا و جهانی ایشان تلاش مضاعف شود.

امام الگویی برای همه اعصار

امام جمعه میامی نیز در مراسم ارتحال امام خمینی(ره) به میزبانی مسجد جامع این شهر، رهبر معظم انقلاب را شاگرد امام راحل با همان صلابت و قدرت دانست و گفت: عزت و عظمت و اقتدار ملت ایران و مسلمانان جهان این پرچم را تا انقلاب حضرت مهدی (عج) به پیش خواهد برد.

حجت الاسلام قربانعلی صفایی پور با بیان اینکه باید دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران و امام راحل را برای مردم تبیین و بازگو کرد، بیان داشت: امروز و به برکت رهبری های امام راحل، جمهوری اسلامی ایران آبرومند و عزت مند در سراسر جهان است.

وی اضافه کرد: از امام راحل یادگارهای فراوانی برجای مانده که مردم و به ویژه اقشار آسیب پذیر جامعه از این خدمات و برکات بهره مند هستند که می توان به نهادهای چون کمیته امداد امام خمینی (ره) و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یاد کرد.

ایران اسلامی درسالگرد ارتحال رهبری فداکار یکبار سیاه پوش شد عالمی که آمد، مردم را نجات داد و رفت ... امام خمینی(ره) در زمره شخصیت های برتر تاریخ معاصر قرار دارد و اما آنچه مسلم است یاد و خاطر آن امام بزرگوار هیچ گاه از ذهن و قلب مردم ایران اسلامی پاک نخواهد شد.