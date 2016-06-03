۱۰۰۰ نفر از مردم بروجرد در مراسم رحلت امام(ره) حضور یافتند

سرهنگ محمد پاپی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور هزار و ۱۵۰ نفر از مردم شهرستان بروجرد در مراسم رحلت حضرت امام(ره) اظهار داشت: هدف از این حضور تجدید میثاق با آرمانهای امام خمینی(ره)، شهدا و دیدار دوباره با نائب بر حق ایشان امام خامنه ای بوده است.

وی افزود: کاروان های بروجرد در قالب ۲۵ دستگاه اتوبوس تشکیل شده از خواهران و برادران بسیجی با حضور در مراسم سخنرانی و عزاداری بیست و هفتمین سالگرد ارتحال امام خمینی و بعد از حضور در بهشت زهرا و ادای احترام به شهدای دوران دفاع مقدس بعداز ظهر امروز باز خواهند گشت.