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۱۴ خرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۳۶

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

۱۰۰۰ نفر از مردم بروجرد در مراسم رحلت امام(ره) حضور یافتند

۱۰۰۰ نفر از مردم بروجرد در مراسم رحلت امام(ره) حضور یافتند

بروجرد - فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بروجرد از حضور هزار نفر از مردم این شهرستان در مراسم رحلت حضرت امام(ره) خبر داد.

سرهنگ محمد پاپی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور هزار و ۱۵۰ نفر از مردم شهرستان بروجرد در مراسم رحلت حضرت امام(ره) اظهار داشت: هدف از این حضور تجدید میثاق با آرمانهای امام خمینی(ره)، شهدا و دیدار دوباره با نائب بر حق ایشان امام خامنه ای بوده است.

وی افزود: کاروان های بروجرد در قالب ۲۵ دستگاه اتوبوس تشکیل شده از خواهران و برادران بسیجی با حضور در مراسم سخنرانی و عزاداری بیست و هفتمین سالگرد ارتحال امام خمینی و بعد از حضور در بهشت زهرا و ادای احترام به شهدای دوران دفاع مقدس بعداز ظهر امروز باز خواهند گشت.

کد مطلب 3675708

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