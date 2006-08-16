به گزارش خبرنگار پارلماني" مهر" ، كاظم دلخوش مخبر كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در دفاع از پيشنهاد مسكوت ماندن طرح مذكور به مدت 6 ماه اظهار داشت: به دلايل نقايص متعدد و مشابهت هاي موجود در اين طرح با قانون فعلي كار لازم دانستيم، اين طرح جهت بررسي بيشتر 6 ماه مسكوت بماند تا دولت بتواند با ارائه لايحه اي اصولي، مشكل قشر زحمتكش كارگر را حل كند بدون آنكه انتظار و توقعي بي جا هم در جامعه بوجود آورده باشيم.

وي افزود: تلاش دولت براي تهيه لايحه اي جامع تر و وسيع تر براي حل مشكل كارگران است، اين طرح ضمن آنكه مشابهت هايي با قانون كار فعلي دارد داراي بار مالي است كه در تعارض با اصل 75 قانون اساسي است.

دلخوش خاطرنشان كرد: اين طرح با اين شرايط نه تنها نفعي براي كارگران و توليد كشور ندارد بلكه در صورت تصويب به دليل آنكه تقريبا فاقد محتوا است توقعاتي را ايجاد مي كند كه غير قابل عمل است و اين مسئله در شأن مجلس هفتم كه دغدغه حل مشكل كارگران را دارد نيست.

مخبر كميسيون اقتصادي يادآور شد: پيشنهاد مسكوت ماندن اين طرح به امضاي 126 تن از نمايندگان مجلس در خصوص رسيده است.

وي توضيح داد: يكي از تشابهات اين طرح با قانون كار فعلي اين است كه به عنوان مثال بر تعريف كارهاي مستمر و غير مستمر تاكيد دارد و اين در حالي است كه اين مسئله در قانون كار كنوني نيز وجود دارد ولي با توجه به آنكه به رغم گذشت 16 سال اين قانون هنوز اجرايي نشده است چرا بايد طرحي آورده شود كه سرانجام نداشته باشند.

دلخوش گفت: ماده ديگر اين طرح مبني بر جلوگيري از بهره كشي از كارگران است. با توجه به احترامي كه نظام براي كارگران قابل است ديگر نيازي به گفتن آن نيست و اين براي نظام زشت است كه بخواهيم حرف از بهره كشي كارگران بزنيم. برخي از موكدات اين طرح نظير مسئله بيمه بيكاري و طرح طبقه بندي در همه شركت ها در واقع تحصيل حاصله است.

وي تصريح كرد: بنده به عنوان عضو هيات رئيسه فراكسيون تعاون معتقدم كه اين طرح باري را بر دوش بخش تعاون مي گذارد و كار را از بخش خصوصي مي گيرد كه اين خلاف تاكيد مقام معظم رهبري است ظلم به بخش تعاون و خصوصي است.

در ادامه بررسي اين طرح موسي الرضا ثروتي نماينده بجنورد در مخالفت با مسكوت ماندن اين طرح اظهار داشت: اين طرح حدود يكسال است كه در كميته اجتماعي و كميسيون اجتماعي مجلس در نوبت است و دو ماه است كه روي آن كار مي شود و در تمام جلسات نيز نماينده دولت حضور داشته است بنابراين دولت حدود يكسال مهلت داشت كه اگر قصد تدوين لايحه اي جامع تر را داشت آن را تا حالا تدوين مي كرد.

طرح بهسازي و تنظيم مقررات قرار دادهاي موقت كار با اين شرايط نفعي براي كارگران و توليد كشور ندارد

وي افزود: اين طرح بحث سياسي و جناحي نيست و بنده در هيچ جناح سياسي نيستم كه بخواهد شائبه اين مسئله بوجودآيد كه بنده جرياناتي را دنبال مي كنم و اين طرح صرفا براي اجراي عدالت و احقاق حقوق از سوي نمايندگان مطرح شده است.

ثروتي با استقبال از رويكرد دولت براي احقاق حقوق كارگران تصريح كرد: صدور بخشنامه اي متبني بر توقف قراردادهاي موقت در دستگاههاي دولتي از مصاديق اين مسئله بود.

نماينده بجنورد با اشاره به لايحه اصلاح قانون كار خاطرنشان كرد: ما به هيچ عنوان با اين مسئله مخالفتي نداريم و معتقديم اين مسئله نيز بايد در وضعيت خود بررسي شود.

وي با اشاره به انتقاد مخبر كميسيون اقتصادي مبني بر قرار دادن بار بر دوش تعاون خاطرنشان كرد: ما فقط اولويت را به بخش تعاون داده ايم و اين اشكالي ندارد و در نظر است كه اگر پيمانكاري تعاوني باشد در اولويت قرار گيرد كه اين در جهت بهبود كار است.

ثروتي گفت: استدعا دارم به مسكوت ماندن اين طرح راي ندهيد زيرا در آينده محاسن اين طرح روشن خواهد شد.

نمايندگان پس از استماع اظهارات موافق و مخالف مسكوت ماندن طرح مذكور با 117 راي مثبت با مسكوت ماندن آن به مدت 6 ماه موافقت كردند.