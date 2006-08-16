وزنه برداري مي خواهم كه تفكرش هم در سطح جهاني باشد/ تا روز اعزام به دومنيكن تركيب نهايي را اعلام نمي كنم

به گزارش خبرگزاري" مهر" يوردان گئورگي ايوانف سر مربي بلغاري تيم ملي وزنه برداري ضمن بيان مطلب فوق افزود: برنامه هاي آماده سازي تيم ملي وزنه برداري بزرگسالان جهت حضور در رقابتهاي جهاني دومنيكن از حدود 7 ماه پيش و با بررسي عملكرد وزنه برداران شركت كننده در جام باشگاههاي آسيا كه در ازبكستان برگزار شد آغاز شد و بايد اعتراف كنم در طول اين مدت مسئولين از هيچ امكانات و تجهيزاتي براي برپايي اردوها و آماده سازي ملي پوشان دريغ نكردند.

وي ادامه داد: خوشبختانه در طول اين مدت نه تنها به انتظارات لازم از روند آمادگي بچه ها رسيده ايم بلكه مي توان گفت كه از برنامه جلوترهم هستيم و خيلي از اردونشينان زودتر از زماني كه من انتظار داشتم به ركوردهاي مورد نظر دست يافته اند.

ايوانف با تاكيد بر اين موضوع كه رسيدن به حدنصاب ها تنها ملاك رسيدن به قهرماني و كسب افتخار نيست تصريح كرد: يك وزنه بردار براي حضور در ميدان معتبري همچون جهاني بايد از همه لحاظ جهاني باشد. وزنه برداري مي تواند حاصل زحمات خود و يك سيستم را درميداني معتبر بگيرد كه تفكر و تعقلي بالا داشته باشد. مهار وزنه هاي سنگين درحركات يكضرب و دو ضرب تنها ملاك قهرماني و خوب بودن نمي باشد و مطمئن باشيد وزنه برداري كه ركوردهايش از حد جهاني بالاترهم باشد اما تفكر لازم را نداشته باشد در هيچ ميداني نتيجه نخواهد گرفت. درحال حاضر اكثر وزنه برداران من به آمادگي جسماني لازم رسيده اند و حال روي اين نوع نگاه كار مي كنيم.

وي در ادامه افزود: وزنه بردار در درجه اول بايد بخواهد و بعد هم تلاش كند. وقتي ورزشكاري خواست و با نظم و انضباط و ديسيپليني خاص تمرينات خود را پيگيري كرد يقين بدانيد كه هدفي دارد و دركل به آن تفكرلازم دست يافته. حال اگراين ورزشكاربا يك برنامه ريزي دقيق به مرز آْمادگي هم برسد قهرماني اش حتمي خواهد شد.

سرمربي تيم ملي كشورمان به رضازاده اشاره كرد و افزود: حسين با توجه به افتخارات بزرگي كه در كارنامه دارد اما جديت و نظمي كه براي موفقيت در ميادين آتي در پيش گرفته كاملا مثال زدني است.او هميشه جزو اولين افرادي است كه در تمرينات حضور مي يابد و توجه ويژه اي به نظم و انضباط دارد. همين موضوع نشان دهنده اين است كه قويترين مرد جهان جايگاه خود را به خوبي شناخته و به زبان ساده تر تفكر و تعقل لازم براي قهرماني و تداوم آنرا پيدا كرده. من وزنه برداري مي خواهم كه حساسيت و بزرگي اين جايگاه را درك و احساس كند.

وي در خصوص ميزان آمادگي اردونشينان گفت: به جرات مي توانم بگويم كه كار زير بنايي كه در اين دوره براي آماده سازي بچه ها صورت گرفته مثال زدني است؛ آماده سازي آنها طي برنامه ريزي ويژه صورت گرفته و همانطور كه قبلا هم گفتم در خيلي از موارد از برنامه جلوتر هم هستيم اما اين را هم بايد هشدار دهم كه اگر وزنه برداري به آمادگي بدني لازم رسيد اما از نظر فكري و روحي در سطح خوبي قرار نگيرد اين وضعيت بسيار خطرناك است. در حال حاضر هم چند وزنه بردار هستند كه از نظر بدني كاملا آْماده شده اند اما فكرشان هنوز جهاني نشده است. اما اگر بخواهند مطئنا به اين فاكتور هم دست خواهند يافت.

ايوانف در پاسخ به اين سوال كه آيا فرصت 48 روزه تا رقابتهاي جهاني براي پايان دادن به برنامه هايش كافيست يا خير؟ تصريح كرد: 48 روز براي آماده كردن يك ورزشكار بخصوص يك وزنه بردار اصلا كافي نيست اما فرصت ما 48 روز نبوده بلكه 8 تا 9 ماه بوده كه كاملا ايده آل و منظم به آماده سازي زير بنايي اختصاص يافته در اين فرصت باقي مانده نيز آمادگي ها بصورت كاملا مطلوب افزايش خواهد يافت تا نفرات اعزامي با آمادگي كامل در جهاني حضور يابند.

وي در خصوص اعلام اسامي ملي پوشان اعزامي به دومنيكن گفت: يقين بدانيد كه روي هيچ كدام از بچه ها نظر خاصي ندارم و دليلي هم ندارد كه از حالا آنها را انتخاب كرده باشم. عقل حكم مي كند تا آخرين دقايق به تمامي آنها فرصت دهم تا اولا با هم رقابت كنند و ثانيا شانس بهتر و بهتر شدن را نيز داشته باشند و در نهايت شايسته ترين فرد پيراهن تيم را بر تن كند. در چند وزن ما 2 تا 3 وزنه بردار را در اردو داريم كه آماده ترينشان انتخاب خواهد شد. به هر حال با هماهنگي هاي به عمل آمده با فدراسيون براي تمامي اردونشينان بليط تهيه مي شود اما 3 تن از آنها سوار پرواز دومنيكن نخواهند شد.

مربي با تجربه بلغاري در پاسخ به اين سوال كه آيا وزنه بردار ديگري به اردو دعوت خواهد شد يا خير گفت: ببينيد من قبلا هم گفتم كه تمامي اردونشينان تحت برنامه اي ويژه و با كاري زير بنايي آماده شده اند كه اين برنامه ريزي براي وزنه برداران خارج از اردو صورت نگرفته، بنابراين از آنها نيز نمي توان انتظاري را داشت كه الان از اردونشينان داريم. اما براي برنامه بعدي كه براي مسابقات جهاني 2007 طراحي كرده ايم 24 وزنه بردار شاخص يعني 3 وزنه بردار شايسته در هر دسته را به اردو فرامي خوانيم تا ضمن پشتوانه سازي، اكثريت استعدادها شانس حضور در اردو و رسيدن به شرايط ايده آل آمادگي را داشته باشند. بحث انتخاب اين وزنه برداران نيز از همين امروز و توسط نماينده من(ژنيا) آغاز شده است.

وي در خصوص ارزيابي تيم امسال نسبت به سال گذشته و پيش بيني در خصوص نتيجه گيري تصريح كرد: در سال گذشته ما تيمي 4 نفره داشتيم ولي امسال تيمي كامل را به جهاني اعزام خواهيم كرد. پس مطمئنا نتيجه اي بهتري هم خواهيم گرفت.

ايوانف در پايان گفت:به هر حال تيم ملي در موقعيت فعلي فقط و فقط به آرامش نياز دارد كه خوشبختانه در اردوي تيم ملي حكم فرماست. من كارم را به خوبي بلدم و مطمئنم به خواسته هايمان دست خواهيم يافت.