به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت خبری پولتیکو، «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه طی سخنرانی خود در دانشکده نیروی هوایی آمریکا در ایالت کلرادو در دفاع از راه حلهای دیپلماتیک خود در قبال ایران، کوبا و سوریه گفت که آمریکا بایستی در برابر وسوسه های «انزواجویی» مقاومت کند.

اوباما خطاب به فارغ التحصیلان این دانشکده نظامی اظهار داشت: «با توجه به آنکه هدایت این جهان پیچیده بر عهده ماست،‌ آمریکا نمی تواند از زیر بار تعهد رهبری شانه خالی نماید. ما نمی توانیم انزواطلب باشیم. این امر در جهانی چنین درهم تنیده امکانپذیر نیست».

وی در ادامه افزود: «در این دوران متزلزل، گاهی اوقات وسوسه می شویم که خود را از تعارضاتی به ظاهر حل ناشدنی، عقب بکشیم و به سایر کشورها اجازه دهیم که وظیفه دفاع از خودشان را برعهده بگیرند. اما از واقعه پرل هاربر تا حادثه یازدهم سپتامبر،‌ تاریخ به ما آموخت که اقیانوسها به تنهایی نمی توانند محافظ ما باشند. ایدئولوژیهای سرشار از نفرت می توانند از بوستون تا سان برناردینو به ترور و وحشت دامن زنند».

اوباما همچنین تصریح کرد که آمریکا نمی تواند به «دوران انزواگرایی خود بازگردد» و آمریکاییان بایستی به نقش رهبری و همکاری جویانه خود با سایر کشورها برای ایجاد امنیت و رفاه و برقراری عدالت در سراسر جهان ادامه دهند.

رئیس جمهور آمریکا ضمن اشاره به نتایج تصمیم جنجالی خود در سال ۲۰۱۳ مبنی بر عدم حمله هوایی علیه سوریه گفت:«از آنجا که ما یک گزینه دیپلماتیک را به پشتیبانی تهدید گزینه نظامی انتخاب کردیم، کشورهای دیگر به ما پیوستند و ما توانستیم به اهدافی فراتر از آنچه که از طریق حملات نظامی میسر می شد،‌ دست یابیم».

اوباما در ادامه سخنان خود وضعیت کنونی سوریه را «آشفته و ناخوشایند» خواند و اذعان کرد که درگیری وسیعتر نظامی آمریکا در سوریه مستلزم انجام ارزیابیهای دقیق و کامل است. وی با ادعای اینکه حمایتهای ایران و روسیه از دولت بشار اسد می تواند به فرورفتن این کشورها در باتلاق سوریه منتهی شود، گفت:‌ «این انتخاب آنهاست. من به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب دیگری دارم. تنها راه حل واقعی برای بحران سوریه یک راه حل سیاسی و از آن جمله، انتقال [قدرت] از بشار اسد است. و [تحقق] این امر نیازمند دیپلماسی است، هیچ نظامی آمریکایی وارد جنگ داخلی دیگری در خاورمیانه نخواهد شد. سیاست خارجی ما بایستی مقتدرانه و در عین حال هوشمندانه باشد».

رئیس جمهور دموکرات آمریکا پیرامون توافق هسته ای با ایران اظهار داشت: «برای ربودن فرصتها در زمانه ما،‌ تمام ابزارهای دیپلماتیک و نظامی بایستی درنظر گرفته شوند. به دلیل مذاکره با ایران، به توافقی رسیدیم که مانع از دستیابی این کشور به بمب اتمی می شود و ما این امر را بدون شلیک حتی یک گلوله به انجام رساندیم. با دیپلماسی،‌ نه جنگ».

باراک اوباما همچنین با اشاره به بهبود روابط آمریکا و ویتنام پس از چهار دهه تعارض و کشمکش مدعی شد که این رویکرد به جهانیان نشان می دهد که صلح بهتر از جنگ است.