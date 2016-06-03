ضرورت تجمیع منابع سلامت/۱۱ میلیون نفر بیمه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی ربیعی در مراسم اختتامیه اجلاس سراسری مدیران ارشد سازمان بیمه سلامت ایران اظهار داشت: تأمین سلامت در جامعه از دغدغه‌های دولت تدبیر و امید است.وی بر یکپارچه عمل کردن سازمان‌های بیمه‌گر در حوزه بیمه سلامت تاکید کرد و افزود: خدمات بیمه سلامت باید با کیفیت بیشتر گسترش پیدا کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در ابتدای اجرای طرح تحول سلامت تعداد ۱۱ میلیون نفر زیر پوشش بیمه قرار گرفتند.

ربیعی با بیان اینکه امروز پایگاه جامع اطلاعاتی بی‌نظیر بیمه سلامت در کشور راه‌اندازی شده است، افزود: دفترچه‌های فیزیکی بیمه در کشور حذف می‌شوند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اهمیت تجمیع منابع بیمه ای، بر لزوم توجه برای تحقق این مهم تاکید و اضافه کرد: تجمیع منابع سلامت، پاسخگویی درست به مردم را موجب می شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش آرامش را نیاز امروز جامعه دانست و خاطرنشان کرد: در این زمینه جهت گیری برای بهبود زندگی مردم، اولین قدم است که کارهای لازم برای تحقق آن در حال انجام است.

ربیعی با بیان این که امروز ما به سخت کوشی، عقلانیت و مدارا نیازمند هستیم، تصریح کرد: با هشت ساعت کار، انتظار بهبود وضعیت موجود را نداریم، ما برای هزینه یک تومان هم نباید تصمیم اشتباه بگیریم.

وی افزود: یکی از کارهای مهم در بخش سلامت کنترل هزینه هاست که بایستی به درستی صورت گیرد.

ربیعی افزود: در شورای عالی بیمه ، تدوین راهنماهای بالینی به تصویب رسید.

وی ابراز امیدواری کرد با اجرای ۱۷راهنمای بالینی درکنترل هزینه های درمان، گام های موثری برداشته می شود.

ربیعی در ادامه با تشریح عملکرد دولت در بخش سلامت و اجرای طرح تحول نظام سلامت بیان کرد: دولت به خوبی با در نظر گرفتن اعتبارات، کار خود را در این بخش انجام داده و همه ما بایستی برای اجرای دقیق این طرح تلاش کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه دولت یازدهم دولتی حزبی نیست، یادآور شد: دولت تدبیر و امید، دولتی است که بر اساس نیاز اجتماعی شکل گرفت.

وی دولت یازدهم را مطیع ترین دولت از نظر اعتقاد به فرمایشات و دیدگاه های رهبر معظم انقلاب خواند و افزود: این دولت، تمام تلاشش را در روابط بین الملل به کار گرفت به طوری که حرکت دولت در این حوزه، درست و مطابق با منفعت مردم بود.