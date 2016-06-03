به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مرتضی محمودی در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان ورامین با اشاره به در پیش بودن ماه مبارک رمضان اظهار داشت: به تعبیر نبی مکرم اسلام(ص)، ماه مبارک رمضان بهترین ماه و روزها و شب های آن از بهترین روزها و شب ها است.

امام جمعه ورامین افزود: در ماه مبارک رمضان همه به مهمانی خداوند متعال دعوت شده اند و باید از این فرصت به خوبی استفاده کرد، چرا که در این ماه عمل های انسان پذیرفته و دعاها مستجاب خواهد شد.

وی با اشاره به ضرورت استفاده انسان از فرصت روزه داری ماه مبارک رمضان گفت: نباید فرصت روزه داری در ماه مبارک رمضان از دست برود و به همین خاطر باید ماه صیام الهی از سوی بندگان خداوند جدی گرفته شود.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین در ادامه با اشاره به فرا رسیدن سالگرد ارتحال ملکوتی بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران یادآور شد: امام راحل حق حیات برگردن ما دارد.

اتحاد ملی خود را برای رسیدن به اهداف انقلاب اسلامی حفظ کنیم

رئیس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر ورامین متذکر شد: امام راحل فقط بر گردن ایرانی ها و شیعیان حق ندارد، بلکه حق بنیانگذار جمهوری اسلامی شامل همه مسلمانان جهان می شود.

محمودی با تأکید بر این نکته که خداوند می خواست تا شاه ذلیل شود، ادامه داد: شاه از سوی قدرت های شرق و غرب مورد حمایت مادی و معنوی قرار داشت اما امام راحل به تکلیف خود عمل کرد و آفرین بر ملت ایران که از امام حمایت کردند.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین با اشاره به نعمت امنیت در کشور یادآور شد: امروز در پیرامون جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه چه اتفاقاتی رخ می دهد و امنیت امروز ایران باید قدر دانسته شود.

وی با تأکید بر این نکته که باید اتحاد ملی خود را حفظ کنیم، گفت: وجود اختلاف نظر امری طبیعی است اما باید اتحاد ملی خود را برای رسیدن به اهداف انقلاب اسلامی حفظ کنیم و از سخنی که باعث تفرقه در جامعه و آسیب به کشور می شود، بپرهیزیم.

نباید اجازه انحراف فرهنگی را به دشمن داد

امام جمعه ورامین متذکر شد: دستاوردهای انقلاب اسلامی با نثار خون بیش از ۲۰۰ هزار شهید به دست آمده است و جانبازان و آزادگانی تقدیم نظام اسلامی شده اند و به همین خاطر باید با همدلی و اتحاد از ارزش های انقلاب، پاسداری کنیم.

وی متذکر شد: امروز دشمن به جنگ اعتقادات و باورهای نسل جوان کشور آمده است و باید در این زمینه هوشیار و بیدار باشیم و برای خنثی سازی توطئه دشمنان برنامه ریزی کنیم.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین با تأکید بر تلاش دشمن برای ایجاد انحراف فرهنگی در مبانی و ارزش های انقلاب اسلامی متذکر شد: نباید اجازه انحراف فرهنگی در انقلاب اسلامی را بدهیم.