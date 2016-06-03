حجت الاسلام قاسم اصحابی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه یادواره۶۵شهید والامقام دیباج برگزار می شود، بیان داشت: این آئین شنبه ۱۵خردادماه برگزار و طی آن شهدای گرانقدری که خالصانه برای دفاع از اسلام و دفاع از اهل بیت(ع) به دفاع از اسلام پرداختند، تجلیل می شوند.

وی با اشاره به اینکه شهدای مدافع حرم با خون خود درخت تنومند انقلاب و اسلام را آبیاری می کنند، افزود: شهدا و رزمندگان مدافع حرم نشان دادند که دفاع از حرم اهل بیت(ع) وظیفه و اولویت نخست مسلمانان به ویژه شیعیان است و ما تا جان در بدن داریم از اهل بیت(ع) دفاع خواهیم کرد.

دبیر اجرایی یادواره شهدای دیباج با بیان اینکه امنیت امروز را مدیون شهدا و رزمندگان مدافع حرم هستیم، گفت: اگر شهدا و رزمندگان مدافع حرم در سوریه نمی جنگیدند و به درجه شهادت و جانبازی نائل نمی شدند، به تعبیر مقام معظم رهبری، امروز باید در مرزها و شهرهای خود با تکفیری ها می جنگیدیم.

اصحابی افزود: از خود گذشتگی و ایثار شهدا و رزمندگان مدافع حرم که برای حفظ دین و ارزش های دینی و ائمه اطهار (ع) و حضرت زینب (س) در خارج از مرزها و جهاد با تکفیری ها به شهادت رسیدند باید به خوبی و در شان ایثارگری و رشادت های آنان تقدیر و تجلیل کرد.

وی درباره برنامه های جانبی این یادواره، توضیح داد: غبار روبی مزار شهدای شهر دیباج و پنج شهید گمنام، قرائت دعای ندبه برگزاری مسابقات فرهنگی ورزشی و پیاده روی همگانی، برگزاری آئین باشکوه بیست و یکمین یادواره ۶۵شهید، پنج شهید گمنام و دو شهید گرانقدر مدافع حرم با سخنرانی سردار پاسدار علی فضلی جانشین سازمان بسیج مستضعفان کشور به میزبانی مسجد صاحب الزمان(عج) منطقه قلعه از دیگر برنامه های یادواره شهدای شهر دیباج است.