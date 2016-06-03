امام خمینی(ره) عامل بزرگترین بیداری در جهان اسلام بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدحسن عاملی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه اردبیل افزود: امام راحل (ره) در داخل کشور حاکمیت ملی، عزت و اقتدار و غرور مقدس ملت را احیاء کرد و در خارج موجب بزرگترین بیداری اسلامی و احیاگر اسلام ناب محمدی شد.

وی با اشاره به شاخص های اسلام آمریکایی ادامه داد: جنگ پنهان غرب با تمدن اسلامی از نقطه انقلاب اسلامی شروع شده و تمام نا آرامی ها و درگیری های خاورمیانه بعد از انقلاب اسلامی است.

نماینده ولی فقیه در استان هدف از ساختن گروه های منحرفی مثل القاعده، طالبان، داعش و... را گرفتن پرچم بیداری اصیل اسلامی با اندیشه اسلام ناب محمدی از دست حضرت امام و منحرف ساختن امت برشمرد.

وی با تشریح شخصیت امام خمینی (ره) رمز موفقیت آن مرد بزرگ الهی را اخلاص، توحید، شجاعت، غیرت، روحیه جهادی، بصیرت و مردمی بودن دانست و متذکر شد: شاهکار بزرگ حضرت امام جدا کردن اسلام ناب محمدی از اسلام آمریکایی است.

عاملی همچنین با گرامی داشت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان مردم را به استفاده شایسته از این سفره بزرگ الهی دعوت کرد و بیان داشت: شرف و فضیلت ماه رمضان نه از روزه بلکه از نزول قرآن است و لذا قرائت قرآن در ماه رمضان فضیلتی فوق العاده دارد.

وی با تاکید بر حضور در مجالس وعظ و قرائت قرآن و اطعام مستمندان از سوی شهروندان این استان ماه رمضان را دارای شفاعت و خصومت در نزد خداوند دانست و عنوان کرد: گناه در این ماه و روزه خواری، موجب خصومت ماه رمضان به جای شفاعت است و پیامبر اسلام (ص) از چنین شخصیتی تبری جسته است.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری افزایش برقیمت ها به خاطر ماه رمضان و نیاز روزه داران را اهانت به ضیافت، صاحب ضیافت و اهل ضیافت و مهمانان خداوند برشمرد و از کسبه و اهل بازار خواست ضمن معامله با خداوند از هرگونه افزایش قیمت خودداری کنند.