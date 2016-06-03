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۱۴ خرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۰۵

امام جمعه موقت دزفول:

ماه رمضان باید فرصتی برای مشکل گشایی از نیازمندان باشد

ماه رمضان باید فرصتی برای مشکل گشایی از نیازمندان باشد

دزفول ـ امام جمعه موقت دزفول گفت: ماه رمضان باید فرصتی برای مشکل گشایی از نیازمندان و سیرکردن گرسنگان باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی بیگدلی در خطبه های این هفته نماز جمعه با اشاره به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان اظهار کرد: ماه رمضان ماه قرآن، ماه نور، تقوا و فضیلت است.

وی افزود: ماه رمضان را باید ماه قرآن نامید و تلاش کنیم  تا از این فرصتی که خداوند سفره های رحمت و هدایتش و برکتش را بر روی مسلمانان و حتی غیر مسلمانان گسترده است بتوانیم ارتباطمان را با قرآن بیشتر از پیش کنیم.

امام جمعه دزفول به بسته شدن درهای جهنم در این ماه بر روی مومنان اشاره کرد و گفت: در ماه رمضان راه های نزدیک شدن و ارتباط با خداوند بیشتر می شود و انسان به خدا بسیار نزدیک تر می گردد و در مقابل خداوند وعده داده است که درهای ارتباط با شیطان و جهنم را خواهد بست.

بیگدلی با بیان اینکه در شرایط اقتصادی کنونی و رکود موجود مردم باید رعایت حال یکدیگر را بکنند تاکید کرد: نباید در نقطه ای از شهر در ماه رمضان سفره های رنگین پهن شود و در نقطه دیگر چهره های نحیفی در انتظار لقمه ای نان باشند، باید ماه رمضان فرصتی برای مشکل گشایی از نیازمندان و سیرکردن گرسنگان باشد.

مدیران تفکر امام را سرلوحه قرار دهند

وی در بخش دیگری از خطبه ها، ۱۴خرداد سالروز ارتحال حضرت امام خمینی(ره) را گرامیداشت و تصریح کرد: امام خمینی (ره) بر اثبات اسلام ناب محمدی(ص) و نفی اسلام آمریکایی تاکید داشته و معتقد بودند اسلام ناب محمدی مرز جغرافیایی و سیاسی نمی شناسد و زمینه ظهور اسلام ناب محمدی باید در همه جهان فراهم شود.

بیگدلی افزود: طبق گفته مقام معظم رهبری امام خمینی(ره) چنان قلبش را با خدا پیوند زده بود که توانست ارزش های تبلیغ شده طاغوت را بی ارزش و مردم را از بند اسارت آنها نجات دهد.

وی با بیان اینکه پیام‌ها و رهنمودهای امام راحل الهام‌بخش حرکت‌های مقدس منطقه و بیداری اسلامی است، گفت: اندیشه ها و اقدامات امام خمینی(ره) در زمان حیاتشان باعث احیای دوباره اسلام و تشیع شده است، امروز هم این تفکر و روحیه خدمت گزاری امام باید سرلوحه کاری مدیران قرار گیرد.

امام جمعه دزفول اضافه کرد: اگر در مسیر خدمتگزاری شایسته به مردم قدم برداریم رهرو راه امام خمینی(ره) و اهل بیت معصومین(ع) هستیم.

بیگدلی با تاکید بر توجه و واکاوی شخصیت امام خمینی(ره) گفت: ارکان شخصیت امام راحل نباید تحریف شود و نباید برخی خصوصیت ایشان بزرگ نشان داده شود و برخی خصوصیت مغفول بماند.

وی همچنین با اشاره به اقتصاد خصوصی در کشور در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: باید از سرمایه هایی که در دست مردم است برای ایجاد اشتغال و گره گشایی از کار دیگر مسلمانان استفاده شود و شرایطی فراهم شود تا سرمایه های مردم در راستای دستگیری از مومنان به کار گرفته شود.

امام جمعه دزفول در پایان بیان کرد: سهم شهرستان دزفول در بازسازی عتبات عالیات در سال جاری چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال است. مردم آبادانن یز امسال تامین ۱۰ میلیارد ریال برای بازسازی عتبات عالیات را تقبل کردند.

کد مطلب 3675866

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