ماه رمضان باید فرصتی برای مشکل گشایی از نیازمندان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی بیگدلی در خطبه های این هفته نماز جمعه با اشاره به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان اظهار کرد: ماه رمضان ماه قرآن، ماه نور، تقوا و فضیلت است.

وی افزود: ماه رمضان را باید ماه قرآن نامید و تلاش کنیم تا از این فرصتی که خداوند سفره های رحمت و هدایتش و برکتش را بر روی مسلمانان و حتی غیر مسلمانان گسترده است بتوانیم ارتباطمان را با قرآن بیشتر از پیش کنیم.

امام جمعه دزفول به بسته شدن درهای جهنم در این ماه بر روی مومنان اشاره کرد و گفت: در ماه رمضان راه های نزدیک شدن و ارتباط با خداوند بیشتر می شود و انسان به خدا بسیار نزدیک تر می گردد و در مقابل خداوند وعده داده است که درهای ارتباط با شیطان و جهنم را خواهد بست.

بیگدلی با بیان اینکه در شرایط اقتصادی کنونی و رکود موجود مردم باید رعایت حال یکدیگر را بکنند تاکید کرد: نباید در نقطه ای از شهر در ماه رمضان سفره های رنگین پهن شود و در نقطه دیگر چهره های نحیفی در انتظار لقمه ای نان باشند، باید ماه رمضان فرصتی برای مشکل گشایی از نیازمندان و سیرکردن گرسنگان باشد.

مدیران تفکر امام را سرلوحه قرار دهند

وی در بخش دیگری از خطبه ها، ۱۴خرداد سالروز ارتحال حضرت امام خمینی(ره) را گرامیداشت و تصریح کرد: امام خمینی (ره) بر اثبات اسلام ناب محمدی(ص) و نفی اسلام آمریکایی تاکید داشته و معتقد بودند اسلام ناب محمدی مرز جغرافیایی و سیاسی نمی شناسد و زمینه ظهور اسلام ناب محمدی باید در همه جهان فراهم شود.

بیگدلی افزود: طبق گفته مقام معظم رهبری امام خمینی(ره) چنان قلبش را با خدا پیوند زده بود که توانست ارزش های تبلیغ شده طاغوت را بی ارزش و مردم را از بند اسارت آنها نجات دهد.

وی با بیان اینکه پیام‌ها و رهنمودهای امام راحل الهام‌بخش حرکت‌های مقدس منطقه و بیداری اسلامی است، گفت: اندیشه ها و اقدامات امام خمینی(ره) در زمان حیاتشان باعث احیای دوباره اسلام و تشیع شده است، امروز هم این تفکر و روحیه خدمت گزاری امام باید سرلوحه کاری مدیران قرار گیرد.

امام جمعه دزفول اضافه کرد: اگر در مسیر خدمتگزاری شایسته به مردم قدم برداریم رهرو راه امام خمینی(ره) و اهل بیت معصومین(ع) هستیم.

بیگدلی با تاکید بر توجه و واکاوی شخصیت امام خمینی(ره) گفت: ارکان شخصیت امام راحل نباید تحریف شود و نباید برخی خصوصیت ایشان بزرگ نشان داده شود و برخی خصوصیت مغفول بماند.

وی همچنین با اشاره به اقتصاد خصوصی در کشور در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: باید از سرمایه هایی که در دست مردم است برای ایجاد اشتغال و گره گشایی از کار دیگر مسلمانان استفاده شود و شرایطی فراهم شود تا سرمایه های مردم در راستای دستگیری از مومنان به کار گرفته شود.

امام جمعه دزفول در پایان بیان کرد: سهم شهرستان دزفول در بازسازی عتبات عالیات در سال جاری چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال است. مردم آبادانن یز امسال تامین ۱۰ میلیارد ریال برای بازسازی عتبات عالیات را تقبل کردند.