به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم سعیدی در خطبه‌های امروز نماز جمعه آبدان به مسئله غیبت اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از عوامل اصلی مستجاب نشدن دعاها و خیر نداشتن در زندگی غیبت است.

وی با اشاره به سالروز ارتحال حضرت امام خمینی(ره) بیان کرد: امام توانست این انقلاب را رهبری کند و این کشتی را به سلامت از دریای متلاطم عبور دهد و امروزه با آن نگاه امام، ایران اسلامی به جایی رسیده که امن‌ترین کشور در منطقه جهان است.

امام جمعه موقت آبدان با اشاره به انتخاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رهبر انقلاب اضافه کرد: امام خامنه‌ای با بصیرت خود توانست کشور ضعیف را به جایگاهی بلند برساند و به عنوان یکی از قدرت‌ها شناخته شود.

وی ادامه داد: رهبری در این سال‌ها بر معیشت مردم تاکید داشته و با اقتصاد مقاومتی درصدد حل معضل معیشت مردم است و دولت نیز کارهایی در این باره انجام داده است.

حجت‌الاسلام سعیدی با اشاره به قیام ۱۵ خرداد مردم ورامین، افزود: مردم ورامین با پوشیدن کفن در حمایت از امام(ره) قیام کردند و با این کار باعث شروع قیام همگانی مردم شد و منجر به پیروزی انقلاب اسلامی ایران شد.

وی خاطرنشان کرد: بنا به فرموده امام خمینی(ره) همیشه باید این روز گرامی داشته شود و عزای عمومی شود.