راهپیمایی گسترده مردم صنعاء در محکومیت آل سعود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، هزاران نفر از شهروندان یمنی با حضور در میدان باب الیمن در صنعاء پایتخت این کشور خود را برای حضور گسترده در راهپیمایی علیه سعودی ها و آمریکایی ها آماده می کنند.

بر اساس این گزارش عصر روز جمعه یک راهپیمایی بزرگ و گسترده در شهر صنعاء آغاز می شود و شعار آن هم «عدم تسلیم شدن مردم یمن در برابر محاصره عربستان» است.

در این راهپیمایی تظاهرات کنندگان پلاکاردهایی را در محکومیت محاصره یمن توسط عربستان به مدت بیش از ۱۴ ماه حمل می کنند. همچنین مردم تجاوز و حضور آمریکایی ها در اراضی یمن را محکوم خواهند کرد.

در همین راستا کمیته عالی انقلاب یمن با صدور بیانیه ای از مردم یمن برای حضور گسترده در این تظاهرات دعوت کرد و این تظاهرات را برای رساندن صدای مردم مظلوم یمن به مردم و آزادگان جهان مهم خواند. زیرا می توان بدین صورت به مردم و آزادگان جهان فهماند که محاصره ظالمانه با عرف بین المللی و قوانین انسانی تناقض دارد.