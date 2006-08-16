به گزارش خبرگزاري مهر، جشنواره فيلم پوسان 2006 از 20 تا 28 مهرماه در كره جنوبي برگزار مي شود و ساير داوران بخش "موج نو" كه تنها بخش رقابتي جشنواره است عبارتند از ايشتوان سابو (كارگردان مجاري رئيس هيات داوران)، دانيل يو (تهيه كننده هنگ كنگي)، موون سو ري (بازيگر كره اي) و برونو دومون (فيلمساز فرانسوي).

در اين بخش تنها فيلم هاي آسيايي مورد داوري قرار مي گيرند. سال گذشته "گل يا پوچ" ابوالفضل جليلي براي حضور در بخش مسابقه انتخاب شده بود كه البته جليلي نتوانست فيلم خود را در زمان مقرر به برگزاركنندگان جشنواره ارائه دهد.

جليلي در مورد حضورش به عنوان داور در جشنواره امسال پوسان گفت: "تاكنون جايزه اي از اين جشنواره دريافت نكرده ام و برخلاف آنكه تمامي فيلم هايم در اين جشنواره به نمايش درآمده، اما خودم هنوز در جشنواره پوسان حضور نداشته ام."

او با اشاره به چگونگي حضور "گل يا پوچ" در دور قبلي جشنواره گفت: "فيلم در نخستين حضور جهاني خود براي نمايش در جشنواره پوسان پذيرفته شد، اما امكانات لازم در آن زمان فراهم نشد تا نسخه زيرنويس دار فيلم را به دفتر جشنواره برسانم. البته CD آن را براي برگزاركنندگان جشنواره ارسال كردم و از آنها خواستم آن را به كساني كه بليت تماشاي فيلم را خريده اما موفق به تماشاي آن نشده اند برسانند. برگزاركنندگان جشنواره هم اين نسخه را در سالني كوچك نمايش دادند."

جليلي ويژگي فيلم هايي را كه در جشنواره پوسان مورد توجه قرار مي گيرد، اينچنين عنوان كرد: "در اين جشنواره فيلم هاي هنري و كارهاي تجاري كه البته با كيفيت مناسب توليد شده اند، مورد توجه قرار مي گيرند."

هر سال در اين جشنواره بزرگداشت يك فيلمساز بزرگ آسيايي برگزار مي شود و پنج فيلم آن فيلمساز به نمايش درمي آيد كه امسال نوبت امير نادري است تا فيلم هايش در حاشيه جشنواره بر پرده بروند.