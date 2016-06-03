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۱۴ خرداد ۱۳۹۵، ۲۰:۳۱

به مناسبت فرا رسیدن ایام الله ۱۵ خرداد؛

محل شهادت شهدای ۱۵ خرداد گلباران شد

محل شهادت شهدای ۱۵ خرداد گلباران شد

قرچک- با حضور مسئولان و مردم و در آستانه ایام الله ۱۵ خرداد، محل شهادت شهدای قیام ۱۵ خرداد سال ۴۲ در پل باقرآباد قرچک گلباران شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گلباران محل شهادت شهدای ۱۵ خرداد سال ۴۲ ورامین و پیشوا، عصر جمعه با حضور حجت الاسلام سید محسن محمودی رییس ستاد گرامیداشت ۱۴ و ۱۵ خرداد استان تهران، سید حسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس، حجت الاسلام حجت الله اسماعیلی امام جمعه، مسعود مرسل پور فرماندار، جمعی از مسئولان، نیروهای انتظامی، خانواده معظم شهدا و ایثارگران و مردم متدین دیار ۱۵ خرداد در پل باقرآباد قرچک برگزار شد.

در ۱۵ خرداد سال ۴۲، مردم ورامین و پیشوا در اعتراض به دستگیری امام راحل کفن پوشیدند و پای پیاده به سمت تهران حرکت کردند که خون مطهرشان در پل باقرآباد بر زمین ریخته شد و زمینه ساز پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن سال ۵۷ گردید.

مردم دیار ۱۵ خرداد هر ساله و در آستانه این حماسه تاریخی در پل باقرآباد حاضر شده و با نثار گل و قرائت فاتحه، به روح پرفتوح شهدای ۱۵ خرداد درود می فرستند.

همچنین شرکت کنندگان در این مراسم اعلام کردند که به عنوان وارثان قیام تاریخی ۱۵ خرداد، ادامه دهنده راه و مسیر شهدای این قیام هستند و اجازه نمی دهند ارزش های اسلامی به فراموشی سپرده شود.

کد مطلب 3675953

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