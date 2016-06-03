محل شهادت شهدای ۱۵ خرداد گلباران شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گلباران محل شهادت شهدای ۱۵ خرداد سال ۴۲ ورامین و پیشوا، عصر جمعه با حضور حجت الاسلام سید محسن محمودی رییس ستاد گرامیداشت ۱۴ و ۱۵ خرداد استان تهران، سید حسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس، حجت الاسلام حجت الله اسماعیلی امام جمعه، مسعود مرسل پور فرماندار، جمعی از مسئولان، نیروهای انتظامی، خانواده معظم شهدا و ایثارگران و مردم متدین دیار ۱۵ خرداد در پل باقرآباد قرچک برگزار شد.

در ۱۵ خرداد سال ۴۲، مردم ورامین و پیشوا در اعتراض به دستگیری امام راحل کفن پوشیدند و پای پیاده به سمت تهران حرکت کردند که خون مطهرشان در پل باقرآباد بر زمین ریخته شد و زمینه ساز پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن سال ۵۷ گردید.

مردم دیار ۱۵ خرداد هر ساله و در آستانه این حماسه تاریخی در پل باقرآباد حاضر شده و با نثار گل و قرائت فاتحه، به روح پرفتوح شهدای ۱۵ خرداد درود می فرستند.

همچنین شرکت کنندگان در این مراسم اعلام کردند که به عنوان وارثان قیام تاریخی ۱۵ خرداد، ادامه دهنده راه و مسیر شهدای این قیام هستند و اجازه نمی دهند ارزش های اسلامی به فراموشی سپرده شود.