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۱۴ خرداد ۱۳۹۵، ۲۱:۵۳

تنیس رولند گاروس؛

اندی ماری طلسم ۷۹ ساله بریتانیا را شکست/ جوکوویچ فینالیست شد

اندی ماری طلسم ۷۹ ساله بریتانیا را شکست/ جوکوویچ فینالیست شد

اندی ماری با غلبه بر استانیسلاس واورینکا به نخستین بریتانیایی تبدیل شد که پس از گذشت ۷۹ سال راهی فینال رقابتهای تنیس رولند گاروس شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نیمه نهایی رقابتهای تنیس آزاد فرانسه، دومین گرند اسلم سال روز جمعه برگزار شد و طی آن نواک جوکوویچ و اندی ماری با غلبه بر رقبای خود به دیدار فینال راه یافتند. مسابقه فینال رقابتهای رولند گاروس روز یکشنبه برگزار خواهد شد.

نواک جوکوویچ، مرد شماره یک تنیس جهان در مصاف با دومینیک تی ام کار سختی نداشت و حریف جوان خود را ۳ بر صفر شکست داد. وی به ترتیب با امتیازات ۶ بر یک، ۶ بر ۲ و ۶ بر ۴ رقیب خود را پشت سر گذاشت.

اما جدال حساس مرحله نیمه نهایی را اندی ماری و استانیسلاس واورینکا برگزار کردند. ماری در این بازی ست های اول، دوم و چهارم را به ترتیب ۶ بر ۴، ۶ بر ۲ و ۶ بر ۲ برنده شد و تنها ست سوم را ۶ بر ۴ واگذار کرد.

بدین ترتیب اندی ماری به نختسین بریتانیایی تبدیل شد که از سال ۱۹۳۷ به فینال رقابتهای گرند اسلم فرانسه راه یافته است.

 

کد مطلب 3675963

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