پرداخت خسارت تب برفکی به دامداران روستایی پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل ساعی شامگاه جمعه در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار داشت: حوادث و بلایای طبیعی زمانی اتفاق می افتد که به طور کلی همه حوادث را فراموش کرده اند، از زمانی که انسان حیات یافته با حوادث غیرمترقبه دست و پنجه نرم می کند ولی از طریقه های مختلف و حد الامکان از خسارت ها و خسارت های جانی به نوعی پیشگیری کرده است.

مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه در صورت حوادث و بالایای مختلف در کشور، مسئولان تصمیماتی در خصوص پیشگیری اتخاذ کرده اند، ادامه داد: از زمانی که کارگروه های تخصصی تشکیل یافته و برای هر کدام پنج شرح وظایف تدوین شده است، آذربایجان شرقی نخستین استان در کشور بود شرح وظایف طرح جامع امداد و نجات را تدوین کرده و ۱۸۳ جلسه تخصصی برگزار شده است.

ساعی با تاکید بر اینکه بر اثر بروز حوادث غیرمترقبه در سطح کشور، مجلس دستور تشکیل سازمان مدیریت بحران را صادر کرده است، افزود: در موضوع وظایف اصلی مدیریت بحران، پیشگیری از خسارت های احتمالی است، پیشگیری، آمادگی مقابله و بازسازی و باز توانی مواردی است که در امر پیشگیری و مدیریت بحران از آنها نام می بریم.

وی بابیان اینکه پیش بینی حوادث غیرمترقبه و عوامل بازدارندگی که می توان خسارت های مالی و جانی را به حداقل برساند بایستی در قالب قوانین گنجانده شود، گفت: آموزش و فرهنگ سازی برای پیشگیری و مقابله با بحران بسیار مهم بوده و ثابت شده که هر کسی از آموزش های لازم برخوردار بوده خسارت های کمتر را متحمل شده است.

مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه عملکردهای استان آذربایجان شرقی در مواقع بحران نسبت به سایر استان های کشور مطلوب تر است، تاکید کرد: مسئولان مدیریت بحران استان بدون این که نیازی داشته باشند سخت ترین بحران ها را مدیریت می کنند و همین امر سبب شده تا عملکرد آذربایجان شرقی در بین سایر استان ها مثال زدنی باشد.

ساعی در خصوص خسارت های بیماری تب برفکی در شهرستان اهر اشاره کرد و گفت: دامپزشکی آماز خسارت دام های سبک و سنگین را جمع بندی و اطلاع دهد، در حالی که اگر منابعی برای پرداخت خسارت زیان دیدگان باشد اقدام شود ولی چنانچه دامداری دام های وی به بیماری مبتلا شود با پنهان کاری باعث گستری دامنه بیماری می شود.

وی اضافه کرد: با جمع بندی تعداد میزان تلفات دام های دامداران روستایی و در صورت تایید آمار واقعی به سازمان مدیریت بحران کشور جهت پرداخت حداقلی خسارت دامداران مکاتبه و پیگیری می کنیم.

مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه دولت هیچ کشوری خسارت های بلایای طبیعی را پرداخت نمی کند، گفت: در اغلب کشورها به طوری فرهنگ سازی شده که مردم خانه، دام و سایر اموال خود را بیمه می کند و در صورت وارد شدن خسارت از طریق مختلف بیمه نسبت به پرداخت خسارت اقدام می کند.