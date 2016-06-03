  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱:۵۰

تلاش آنکارا برای مهار بحران در روابط با برلین؛

یلدیریم: آلمان همچنان دوست و همپیمان ترکیه است

یلدیریم: آلمان همچنان دوست و همپیمان ترکیه است

نخست وزیر ترکیه در تلاش برای مهار بحران در روابط این کشور با آلمان، گفت که با وجود ناراحتی آنکارا از به رسمیت شناخته شدن نسل کشی ارامنه، آلمان همچنان دوست و همپیمان ترکیه به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بنعلی یلدیریم روز جمعه خاطر نشان کرد که ترکیه و آلمان دو همپیمان مهم هستند و روابط میان طرفین ادامه خواهد یافت.

یلدیریم طی کنفرانسی مطبوعاتی قبل از سفر به جمهوری آذربایجان اعلام کرد که «نباید چنین تصور شود که این مساله یا مسائل مشابه آن باعث تیرگی ناگهانی روابط می شود و البته این بدین معنا نیست که ما به اقدام اخیر پارلمان آلمان پاسخ نخواهیم داد و چیزی نخواهیم گفت.»

این در حالی است که پارلمان آلمان روز پنجشنبه گذشته نسل کشی ارامنه توسط عثمانی ها در سال ۱۹۱۵ را به رسمیت شناخت که در پی آن آنکارا سفیر خود را از برلین برای رایزنی فرا خواند.

کد مطلب 3675989

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه