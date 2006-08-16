آئين نامه حمايت از پايان نامه هاي دانشجويي تصويب شد / نحوه پذيرش دانشجوي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران امسال تغيير نمي كند

دكتر "باقر لاريجاني" در گفتگو با خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود: دانشگاه قصد دارد در اين قالب پايان نامه ها بتواند چارچوب پژوهشي خوبي را پيدا كنند كه اين مسئله گام بزرگي در ارتقاء پژوهش در دانشگاه خواهد بود. در حال حاضر براي هر گروهي چارچوبي تعيين شده كه در صورتيكه پروژه تحقيقاتي را تصويب كند تا يك سقفي به آنها تسهيلات داده مي شود.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران به گرانت هاي پژوهشي اين دانشگاه اشاره كرد و گفت: بر اساس اين گرانت ها دانشگاه از پروژه هاي تحقيقاتي و مقالات ISI اعضاي هيئت علمي كه براي اولين بار ارائه مي شوند به صورت ويژه حمايت مي كند.

وي خاطرنشان كرد: براي تحول در نظام آموزشي دانشگاه علوم پزشكي تهران نيز تعداد زيادي جوايز آموزشي اعلام شده است كه اميدواريم اين كار موجب جهش در بخش آموزش دانشگاه شود.

يكي از برنامه هاي مهم دانشگاه حمايت ويژه از نخبگان است و در كنار حمايت، از آنها در تصميم گيري ها و پيشرفت دانشگاه نيز كمك گرفته مي شود

لاريجاني تأكيد كرد: دانشگاه علوم پزشكي تهران دانشگاهي است كه نخبگان به آن روي مي آورد. هر ساله بيشتر يكصد نفر اول كنكور اين دانشگاه را انتخاب مي كنند و به همين منظور يكي از برنامه هاي مهم دانشگاه حمايت ويژه از اين نخبگان است و در كنار حمايت از آنها در تصميم گيري ها و پيشرفت دانشگاه نيز كمك گرفته مي شود.

وي ياد آور شد: در جهت حمايت آموزشي از نخبگان در سال جاري دوره هاي Master Public Health (مهارت بهداشت عمومي) كه به اختصار MPH نام برده مي شود در گروه پزشكي اعمال شده است و همزمان دانشجويان گروه دندانپزشكي، داروسازي و پزشكي مي توانند در دو مقطع دكتري عمومي خود و دوره MPH به تحصيل بپردازند و به عنوان مثال 4 دانشجوي پزشكي در دوره MPH با گرايش اعتياد از مهرماه به تحصيل مشغول مي شوند.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران با رد پذيرش دانشجوي پزشكي از مقطع كارشناسي در سال جاري گفت: مهرماه امسال دانشگاه علوم پزشكي تهران مانند گذشته دانشجوي پزشكي پذيرش مي كند زيرا هنوز پيشنهاد دانشگاه علوم پزشكي تهران به وزارت بهداشت در خصوص پذيرش دانشجوي پزشكي از مقطع ليسانس در حال بررسي در اين وزارتخانه است.

وي افزود: اين پيشنهاد كامل شده و در انتظار بررسي وزارت بهداشت است و در صورتيكه وزارتخانه آن را بپذيرد به صورت پايلوت در يكي از مقاطع ورودي بهمن يا مهر دانشجو پذيرفته مي شود. اين نوع آموزش هم اكنون در يكصد رشته در دانشگاه هاي آمريكا و كانادا انجام مي شود.

دانشگاه علوم پزشكي تهران مهرماه امسال مانند گذشته دانشجوي پزشكي را مي پذيرد زيرا هنوز پيشنهاد دانشگاه علوم پزشكي تهران به وزارت بهداشت در خصوص پذيرش دانشجوي پزشكي از مقطع ليسانس در حال بررسي در اين وزارتخانه است

لاريجاني از انتشار فراخوان جذب اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران خبر داد و گفت: اين فراخوان به زودي منتشر مي شود و متناسب با شرايط دانشگاه رزومه اساتيد گرفته مي شود و اساتيد بر اساس سوابق خود انتخاب مي شوند.

وي ياد آور شد: دانشگاه علوم پزشكي تهران جاذبه زياد و بستر آموزشي و پژوهشي بالايي دارد كه طبعاً تعداد زيادي تمايل دارند كه در اين دانشگاه به امر آموزش مشغول شوند.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران در خصوص آغاز به كار دانشكده علوم نوين گفت: درخواست شروع به كار اين دانشكده به وزارت بهداشت ارسال شده و به طور جدي پيگيري مي شود. با اين حال دانشگاه علوم پزشكي تهران در رشته نانوتكنولوژي در مقطع كارشناسي ارشد از سال جاري دانشجو مي پذيرد و در رشته بيوتكنولوژي نيز درخواست مجوز راه اندازي به وزارت بهداشت ارائه شده است.

وي همچنين از فعاليت دانشگاه علوم پزشكي تهران در زمينه IT و تلاش براي راه اندازي مركز رشد در زمينه نانوتكنولوژي خبر داد و گفت: مركز تحقيقات مبتني بر شواهد ( Evidence base medicine ) در دانشگاه مصوب شده و در انتظار تأييد وزارت بهداشت است.

لاريجاني به عنوان رئيس شوراي سياستگذاري وزارت بهداشت در خصوص برخي مصوبات اين شورا اظهار داشت: شوراي سياستگذاري وزارت بهداشت مصوباتي را براي اصلاح بهداشت روان و جلوگيري از اعتياد و مسائل آن در كشور داشته است كه در اين ميان بيش از 2 هزار ساعت كار در مورد بهداشت روان انجام گرفته است.

رشته بيوتكنولوژي، مركز رشد در زمينه نانوتكنولوژي و مركز تحقيقات مبتني بر شواهد ( Evidence base medicine ) در انتظار تأييد وزارت بهداشت است

وي ياد آور شد: بر اساس سياستگذاري شورا بخش هاي آموزشي، پژوهشي و سلامت در كشور مكلف مي شوند برنامه هايي را طراحي كنند. يكي از اين برنامه ها طراحي دوره هاي متناسب با بحث هاي بهداشت روان و اعتياد است.

به گزارش مهر، دانشگاه علوم پزشكي تهران حدود 10 هزار دانشجو، يك هزار و 300 عضو هيئت علمي، 120 نفر استاد تمام، 8 دانشكده و 30 مركز تحقيقاتي، 16 بيمارستان، 4 هزار و 400 تخت بيمارستاني، 40 گرايش تخصصي و فوق تخصصي و 50 درصد دكتري تخصصي Ph.D كشور را دارد.