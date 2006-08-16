سيد محمود هاديان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در ساري با بيان اين مطلب افزود: از سال 1346 تعداد 3 رأس گوزن زرد از منطقه دز و كرخه به پناهگاه حيات وحش دشت ناز انتقال يافت و با توجه به شرايط خاص منطقه و حمايت اداره كل حفاظت محيط زيست مازندران شاهد افزايش آن بوده ايم.

بهگفته وي تعداد اين گوزن ها از 47 رأس در سال گذشته به 60 رأس رسيد كه 7 رأس آن نوزاد 28 رأس نر و مابقي ماده هستند.

وي اظهار داشت: منطقه حفاظت شده دشت ناز با وسعت 55 هكتار تنها منطقه موفق در خصوص احياي گونه در حال انقراض گوزن زرد ايراني در دنيا محسوب مي شود به طوري كه در سال هاي اخير علاوه بر استانهاي آذربايجان غربي، تعداد 6 رأس نيز به استان يزد انتقال داده شده است.

