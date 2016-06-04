اقتصاد مقاومتی باید برپایه ظرفیت های داخلی شکل گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبرترکان شب گذشته در همایش بزرگ رهروان روح الله که در محل مسجد حضرت ابوالفضل (ع) برگزارشد، اظهار کرد: برای حمایت از تولید ملی باید مراقب رفتارهای بازرگانی باشیم چراکه سیاست های بازرگانی می تواند هم به اقتصاد مقاومتی ضربه وارد کند هم می تواند آن را تقویت کند.



وی افزود: امروز که دولت جمهوری اسلامی دشمنان زیادی دارد، ما باید با هوشیاری و تکیه بر ظرفیت های درونی اقتصادمان را مقاوم کنیم که اقتصاد مقاومتی اصلی ترین حرکتی که پس از برجام اقتصاد ایران باید به آن توجه کند.



ترکان ادامه داد: امروز ما باید در راستای حمایت از تولید ملی و تعطیل شدن کارخانجات سیاست های بازرگانی ایجاد کنیم که با اقتصاد مقاومتی متناسب باشد.



مشاور عالی رئیس جمهور گفت:عده ای مخالف جلو گیری از ورود کالا خارجی هستند زیرا ادعا می کنند اگه واردات نداشته باشیم تولید کننده رغبتی برای افزایش کیفیت کالا ندارد، اما واردات کالا خارجی راه آن نیست مهم ترین سیاستی که اقتصاد مقاومتی لازم دارد، اقتصاد بازرگانی است.

وی تصریح کرد: نقش مردم در این حکومت به همان اندازه است که نقش تفکر دینی در شکل دادن حکومت مهم است.

ترکان در ادامه با بیان اینکه امروز پس از رفع تحریم در دوره پس از برجام اقتصاد ایران باید از این پس الگویی را تجربه کند که موجب تقویت معیشت مردم شود، افزود: بندهای اقتصاد مقاومتی عصاره ۳۸ سال قانون گذاری است حال چرا ما باید اقتصاد مقاومتی را اجرا کنیم امروز که دیگر ما تحریم نیستیم اما این موضوع به معنای رفع دشمنی نیست، در آمریکا قدرت های حضور دارند که مخالف برجام صحبت می کنند.



مشاورعالی رییس جمهور گفت: در آمریکا رییس جمهور بخشی از نظام سیاسی این کشور است و همه نظام سیاسی در اختیار رییس جمهور نیست همان طور که در ایران رییس جمهور بخشی از نظام را درقوه مجریه اختیار دارد، به همین جهت اعتمادی به نظام سیاسی کشور آمریکا نیست و باید اقتصاد ایران در درون خوب ظرفیت سازی کند.

