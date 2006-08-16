همه طرحهاي زمين مانده ورزش تا پايان سال 86 به بهره برداري مي رسد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سايت خبري سازمان، مهندس علي آبادي را در اين نشست صميمانه، دكترعاصي استاندار، شرف الدين مديركل تربيت بدني استان يزد و واعظ آشتياني رييس فدراسيون دوچرخه سواري همراهي مي كردند.

رييس سازمان تربيت بدني اظهار داشت : در ابتدا بر خود لازم مي دانم پيروزي غرورآفرين حزب الله در لبنان را كه با الهام از متن پيام انقلاب اسلامي ايران به نتيجه رسيده است. به شما تبريك بگويم كه اين افتخار در مقابل همه جهان كفر به دست آمد. اين پيروز نشان داد كه انقلاب اسلامي هميشه ماندگار است.

وي سپس سلام رييس جمهور و هيات دولت را به مردم يزد رساند و افزود: در زمان آغاز ماموريتم در سازمان تربيت بدني، حدود 2000 طرح عمراني نيمه كاره ورزشي در كشور وجود داشت كه اغلب آنان 8 تا 15 سال است كه رها شده مانده اند. امسال بيش از 500 پروژه را در كشور به بهره برداري رسانده ايم و اميدواريم تا پايان سال آينده همه اين طرحها را به مرحله بهره برداري برسانيم.

رييس سازمان تربيت بدني با بيان اينكه برنامه چهارم توسعه تكليف ورزش كشور را روشن كرده است، گفت: بر اين اساس هر ساله بايد يك دهم متر مربع بر سرانه فضاي ورزشي كشور افزوده شود، كه اين رقم براي امسال مبلغي بالغ بر 650 ميليارد تومان را نياز دارد و ما تنها توانسته ايم از محل رديف بودجه و ساير رديفها تنها 350 ميليارد تومان را دريافت كنيم.

مهندس علي آبادي افزود: تاكيد سازمان در ابتدا پايان همه پروژه هاي نيمه كاره رها شده ورزشي در سطح كشور بود كه همين جا ازمديركل تربيت بدني استان مي خواهم تا پايان سال آينده هيچ طرح نيمه تمامي در سطح استان يزد روي زمين باقي نماند.

وي سپس در پاسخ به پرسشهاي فراوان مردم، علاقه مندان به ورزش و خبرنگاران استاني درباره وضعيت تيم فوتبال شهيد قندي يزد، گفت: در ديدار با ورزشكاران و مسئولان استان از آنان خواستم كه اين تيم را تحت هر شرايطي حفظ كنند. فوتبال يزد با تيم شهيد قندي جهش كرد و اين امر عزم سازمان را براي كمك به حفظ آن جزم تر كرده است.

رييس سازمان تربيت بدني در ادامه به سوالات حاضران در جلسه پاسخ گفت.

پيش از سخنان مهندس علي آبادي، مديركل تربيت بدني استان، گزارشي از وضعيت ورزش در يزد را به اطلاع معاون رييس جمهور رساند.

شرف الدين گفت: يزد در ميان استانهاي نخست به لحاظ حضور ورزشكاران سازمان يافته قرار دارد و به لحاظ كيفي نيز در سال گذشته 320 مدال قهرماني كشور توسط ورزشكاران استان كسب شده است.

وي افزود: حاصل تلاش 43 هيات فعال استان و 200 هيات شهرستان در سال 84 برگزاري 300 دوره مسابقات شهرستاني، يكصد دوره مسابقات قهرماني استان و 270 مورد اعزام تيم به مسابقات قهرماني كشور بوده است كه 80 مورد ميزباني را نيز در يزد برعهده داشته ايم.

مديركل تربيت بدني استان يزد مشكل عمده ورزش استان را كمبود اعتبارات ورزشي ذكر كرد و از رييس سازمان خواست در زدودن ساير كمبودهاي موجود همچون نبود فضا و دفاتر، هياتهاي ورزشي را كمك كند.