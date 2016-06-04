جاده دسترسی به بام کرمان ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی صبح شنبه در بازدید از روند اجرای چند پروژه عمرانی و گردشگری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ساماندهی مجموعه پردیسان قائم کرمان یکی از برنامه های خوبی است که در دست اجرا قرار دارد.

وی افزود: مجموعه پردیسان قائم کرمان شامل گلزار شهدا، مهدیه ی صاحب الزمان، جنگل قائم و بام کرمان است.

رزم حسینی با بیان اینکه مجوزهای لازم برای ساخت هتل بام کرمان از سوی دستگاه های مختلف ارائه شده است، گفت: پروژه بام کرمان شامل تله‌کابین، هتل و نماد شهدا اجرایی می‌شود و شاهد ایجاد منطقه زیارتی، گردشگری و تفریحی در این منطقه خواهیم بود.

وی با اشاره به ایجاد منطقه نمونه گردشگری در بام کرمان تصریح کرد: جاده دسترسی به بام کرمان ۵۰ درصد پیشرفت داشته است که این جاده تا ۶ ماه آینده آماده بهره‌برداری می‌شود.

وی گفت: با انجام مطالعات زیست محیطی پروژه بام کرمان تهدید زیست محیطی در این منطقه وجود نداشته و نگرانی در این زمینه وجود نخواهد داشت.

استاندار کرمان با بیان این مطلب که در دنیا از مناطق دارای ارتفاع مانند منطقه بام کرمان برای جذب سرمایه‌گذاری بهره می‌برند تاکید بر جذب سرمایه داخلی و خارجی برای اجرای پروژه‌های مختلف در بام کرمان را داشت.

وی در ادامه بازدید از بر استفاده از ظرفیت ها و قابلیت های استان کرمان برای جذب گردشگران و سرمایه گذاران نیز تاکید کرد.

نماینده عالی دولت در استان کرمان از ادامه ایجاد فضای سبز و درختکاری در منطقه پردیسان قائم کرمان توسط شهرداری خبر داد.