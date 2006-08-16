به گزارش خبرگزاري مهر، اين برنامه بخش هاي مختلفي دارد كه در بخش نخست با حضور كارشناس و مهمانان، مباحث و مسايل مختلفي كه قرآن كريم در خصوص بهبود زندگي انسان ها مطرح مي كند و ميزان اهميت توجه به اين مسايل براي ارتقا سطح روابط ميان افراد و تغيير نگاه جامعه مورد بررسي قرار مي گيرد.



بخش ديگر مجموعه برنامه "چشمه هاي جاري" اختصاص به نامگذاري سال 85 به نام مبارك پيامبر اعظم (ص) دارد. در اين قسمت از برنامه توجه به سيره حضرت محمد (ص) و اهميت در اجراي فرمايشات آن حضرت در جامعه مورد بررسي قرار مي گيرد و بخشي از راههايي كه مي توان از طريق آن روش زندگي و رفتار پيامبر اعظم (ص) را در بخش هاي مختلف جامعه به كار بست، در اين برنامه به صورت نظرات كارشناسي مطرح مي شود.



اين مجموعه برنامه در قالب گزارش به انعكاس مراسم مختلفي مي پردازد كه با محور معارف قرآني و به صورت هاي مختلف برگزار مي شود. نمايشگاهها، همايش ها، گردهمايي هاي تخصصي قرآني و فعاليت هاي ارگان ها و مراكز مختلفي كه به فعاليت هاي گسترده در سطح جامعه مي پردازند، در قالب اين بخش گزارشي ارائه مي شود. در اين بخش، نقش و تاثير چنين مراسمي در خصوص ارتباط هر چه بيشتر افراد مختلف جامعه به خصوص جوانان با قرآن مورد بررسي قرار مي گيرد.



مجموعه برنامه "چشمه هاي جاري" هر روز ساعت 16 از شبكه قرآن سيما در قالب قسمت هاي 30 دقيقه اي پخش مي شود. پخش اين برنامه به صورت زنده است و 90 قسمت از برنامه براي پخش آماده شده است.