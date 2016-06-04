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۱۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۲۶

مهمترین مسابقه جهانی عکاسی از کوه برگزار می‌شود

مهمترین مسابقه جهانی عکاسی از کوه برگزار می‌شود

ششمین دوره مسابقه عکاسی IMS ایتالیا ۲۰۱۶ با موضوع عکاسی از کوه، برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمپانی‌های apple و kiku این جشنواره را که از مهم‌ترین مسابقات عکاسی از کوه در جهان است، برگزار می کنند. مسابقه در دو بخش عکس از طبیعت کوه و عکس هوایی از کوه برگزار می‌شود.

با توجه به اینکه ایران رشته کوه ها و کوهپایه های بسیاری دارد بدون شک عکاسان ایرانی می توانند از شرکت کنندگان فعال این مسابقه باشند. هر چند این نوع عکاسی نیاز به ابزار به خصوص و همچنین تخصص عکاس به کوهنوردی دارد که کار را مشکل می کند. هر چند از هر زاویه ای عکاسی از کوه در این مسابقه آزاد است.

شرکت برای تمامی افراد بالای ۱۶ سال و با هر ملیتی آزاد است و هر شرکت‌کننده می‌تواند تنها یک عکس به مسابقه ارسال کنند.

هیأت داوران پس از بررسی آثار در بخش عکس طبیعت به نفر اول ۲۰۰۰ یورو، نفر دوم ۱۰۰۰ یورو و به نفر سوم ۵۰۰ یورو به عنوان جایزه اعطا می کند. در بخش عکس هوایی نیز نفر اول ۲۰۰۰ یورو، نفر دوم ۱۰۰۰ یورو و نفر سوم ۵۰۰ یورو دریافت خواهند کرد.

علاقمندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار حداکثر تا تاریخ ۲۹ آگوست ۲۰۱۶ (۸ شهریورماه سال جاری) به سایت زیر مراجعه کنند.

http://www.imsphotocontest.com/home/ims-photocontest.html

کد مطلب 3676198

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