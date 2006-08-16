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۲۵ مرداد ۱۳۸۵، ۱۳:۲۹

كامكارها در سليمانيه عراق كنسرت برگزار مي كنند

كامكارها در سليمانيه عراق كنسرت برگزار مي كنند

گروه موسيقي كامكارها طي روزهاي آينده در شهرهاي سليمانيه، اربيل و دهوك عراق به اجراي موسيقي كردي مي پردازند .

هوشنگ كامكار مديرهنري گروه "كامكارها" در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام اين خبر درباره اين كنسرت ها افزود : درهر شهر يك برنامه خواهيم داشت كه در دو بخش برگزار مي شود.  در بخش نخست قطعات جديدي با خوانندگي بيژن كامكار، مريم ابراهيم پور و صبا كامكاراجرا خواهد شد ودر دومين قسمت اين كنسرت ها ، گروه قطعاتي از ساخته هاي اعضاي خود را با صداي "عدنان كريم"- خواننده كرد مقيم سوئد-اجرا خواهد كرد .

وي از سخنراني خود در دانشكده هنرهاي زيباي سليمانيه خبر دارد و تصريح كرد : من دو سخنراني خواهم داشت كه در نخستين آن راجع به موسيقي كلاسيك غربي و جايگاه آن در جهان امروز صحبت مي كنم  و در دومين جلسه درباره موسيقي كردي و تحولات آن . درپايان اين جلسات پرسش و پاسخ نيز انجام مي شود .

كامكار درباره برگزاري كنسرت در ايران خاطرنشان كرد : به زودي و با برطرف شدن بعضي موانع در ايران هم كنسرت خواهيم داشت . هزينه برگزاري كنسرت در ايران زياد است و احتياج به يك برنامه ريزي مرتب و بلند مدت دارد كه ما در صدد رفع اين نقيصه هستيم  و اميدوارم به زودي بتوانيم در ايران كنسرت داشته باشيم .

مديرهنري گروه كامكارها با رد مشكلات صدور مجوز گفت : ما هيچ مشكلي براي دريافت مجوز از سوي وزارت ارشاد نداريم .    

کد مطلب 367623

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