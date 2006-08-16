به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از تلويزيون اتريش،"كوفي عنان" در گفتگو با تلويزيون اسرائيل همچنين تصريح كرد: اين انتظار وجود دارد كه تا دو هفته آينده بتوانيم حدود 3500 نظامي خود را روانه لبنان كنيم.

وي افزود : آمريكا نيز بايد نيروهاي خود را در قالب نيروهاي سازمان ملل به لبنان اعزام كند .

بر اساس گزارش منابع خبري در لبنان، تاكنون كشورهاي اندونزي، مالزي، مغرب، اسپانيا، ايتاليا و تركيه آمادگي خود را براي اعزام نيروي نظامي به لبنان اعلام كردند .

در حال حاضر نيروهاي سازمان ملل در لبنان بالغ بر 2 هزار تن هستند كه بر اساس تصويب شوراي امنيت به حدود 15 هزار نيرو افزايش مي يابند .

برخي كشورها هنوز بر سر اعزام نيرو به لبنان داراي اختلاف نظرهاي داخلي هستند كه از آن جمله مي توان به آلمان اشاره كرد .

اين در حالي است كه " خاوير سولانا " مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا در سخناني در بروكسل اظهار داشت : اتحاديه اروپا خواستار حضور نيروهاي نظامي آلمان در خاورميانه است.