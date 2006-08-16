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۲۵ مرداد ۱۳۸۵، ۱۶:۳۶

پرتوي و پسياني كارگاه تخصصي تئاتر برگزار مي‌كنند

كامبوزيا پرتوي، آتيلا پسياني، بهرام شاه‌محمدلو و حميدرضا اردلان در ايام برگزاري جشنواره تئاتر عروسكي، كارگاه تخصصي برگزار مي‌كنند.

به گزارش خبرگزاري مهر، روابط عمومي يازدهيمن جشنواره بين المللي تئاتر عروسكي اعلام كرد پرتوي از 12 تا 16 شهريور (ساعت 10 تا 12) كارگاه نمايشنامه نويسي، پسياني از 12 تا 14 شهريور (ساعت 10 تا 13) كارگاه بازي با اشيا، شاه محمدلو از 15 تا 16 شهريور (ساعت 10 تا 13) كارگاه بداهه پردازي و اردلان از 12 تا 13 شهريور (ساعت30/10 تا 13) كارگاه نمايش ستني خراسان (نيم اسب) را برگزار مي كنند.

تمامي اين كارگاهها در ايام جشنواره در محل دانشكده هنرهاي نمايشي و موسيقي دانشگاه تهران برگزار مي شود و علاقمندان مي توانند براي ثبت نام تا پايان وقت اداري هفتم شهريور به نشاني خيابان استاد شهريار، جنب تالار وحدت، اداره كل هنرهاي نمايشي، واحد انتشارات و پژوهش مراجعه يا با شماره هاي 66740210 و 09329317916 تماس حاصل كنند.

کد مطلب 367629

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