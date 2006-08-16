به گزارش خبرگزاري مهر،‌ روابط عمومي حوزه هنري استان تهران اعلام كرد اين برنامه با هدف آشنايي هنرمندان تئاتر با سبك هاي مختلف ادبيات نمايشي و تحليل نمايشنامه هاي منتخب، هر دوهفته يكبار شنبه ها برگزار مي شود.

اين برنامه از ساعت 18 روز شنبه 28 مردادماه در فرهنگسراي حافظيه كرج در ميدان آزادگان، بلوار 47 متري كاج، خيابان شهيد شاكرزاده، خيابان ولي عصر برگزار مي شود.

در اولين برنامه هاي جديد نمايشنامه خواني حوزه هنري كرج نمايشنامه "آخرين نوار كراپ" نوشته ساموئل بكت باعنوان "آخرين نوار كراپ" به كارگرداني كورش زارعي اصل روخواني شده بود. در برنامه هاي آينده نمايشنامه هايي از نمايشنامه نويسان مطرحي مانند نيكولاي گوگول، برتولت برشت و آنتوان چخوف روايت خواهد شد.

حوزه هنري استان تهران در ميدان آرژانتين، بلوار بيهقي، خيابان شانزدهم شرقي، شماره 21 قرار دارد. تلفكس: 3-88754271