به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، اين نشست طبق برنامه از پيش اعلام شده ، قرار بود روز گذشته در تهران برگزار شود اما به طورغير منتظره اي لغو و به هفته آنيه موكول شد .

محسن دولتي معاون اتحاديه صنف كاغذ و مقوا و از باينان برگزاري اين نشست در گفتگو با مهر دراين باره گفت : ما تصميم گرفتيم تا براي جمع بندي نظرات تمامي اعضاي صنف و دعوت از تعداد بيشتري از كارشناسان اين نشست را يك هفته به تعويق بياندازيم .

وي در ادامه گفت : نشست مورد نظر حتما در هفته آينده برگزار خواهد شد و تاريخ دقيق و مكان برگزاري آن متعاقبا از طريق رسانه هاي عمومي به اطلاع خواهد رسيد.

دولتي درباره دلايل برگزاري اين نشست گفت : ما از كارشناسان و فعالان و توليد كنندگان كاغذ در كشور دعوت كرده ايم تا با تجار كاغذ در مورد وضعيتي كه پس از حذف يارانه كاغذ دولتي بر بازار حاكم خواهد شد بحث و تبادل نظر كنند .

وي درباره نتايج اين نشست افزود : اتحاديه صنف كاغذ و مقوا قصد دارد تا برآيند نظرات اين كارشناسان و صاحب نظران را در اختيار مسئولان دولتي قرار دهد تا درزمينه مساله كاغذ دولتي و يارانه اي از آن استفاده شود .