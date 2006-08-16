سرمربي تيم فوتسال علم و ادب خراسان پس از برتري تيمش در برابر استقلال تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان مطلب فوق اظهار داشت : انتهاي جدول به هيچ عنوان شايسته تيم قدرتمندي چون علم و ادب نيست چرا كه پتانسيل فراواني در اين تيم ديده مي شود.

وي افزود : بد شانسي هاي هفته هاي آغازين ليگ برتر مانع از حضور ما در جايگاه واقعي شده است كه اميدوارم با تلاش بازيكنانم جبران ناكامي نموده و به رده هاي بالا دست يابيم .

شمس درخصوص استقلال تهران متذكرشد: اين تيم قالبا از بازيكنان مسني بهره مي برد و هر چند كه ملي پوشان زيادي را به خود مي بيند دچارعدم كارآئي لازم در دقايق پاياني است .

وي هم چنين برگزاري دو ديداردرهفته را براي استقلال بسيار طاقت فرسا دانست و گفت : قطعا با پايان ديدارهاي عقب افتاده استقلال اين تيم به شرايط بهتري دست خواهد يافت .

ديدارتيم هاي علم و ادب خراسان و استقلال تهران با نتيجه هشت بر سه به سود علم و ادب در تهران خاتمه يافت.