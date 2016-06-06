خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: در ماه رمضان طبق دستور خداوند، روزه بر همه مسلمانان واجب بوده و در کتاب آسمانی قرآن از رمضان به‌عنوان ماهی که به مبارکی آن قرآن بر پیامبر اکرم(ص) نازل‌شده، یادشده ‌است.

اهالی هر منطقه از کشور با مراسم خاصی از ماه رمضان استقبال می‌کنند برخی از مردم آذربایجان غربی یکی دو روز قبل از رمضان یعنی روزهای آخر ماه شعبان را به نیت استقبال از ماه مبارک رمضان روزه می‌گیرند.

مردم این منطقه ضمن نظافت و خانه‌تکانی، از چند روز مانده به ماه مبارک رمضان به پیشواز این ماه می‌روند که در زبان محلی بدان «قاباخلاما» گویند.

قاباخلاما رسمی کهن که هنوز هم اجرا می‌شود

قاباخلاما سنتی است که حتماً باید پیش از ماه رمضان اجرا شود تا همه‌جا برای حضور در مهمانی بزرگ خداوند آماده و پاکیزه باشد. در این میان، نظافت و غبارروبی مساجد با همکاری مردم و روحانی محل نیز از اعمال قطعی است که از سال‌های دور در دیار آذربایجان انجام می‌شود.

مردم آذربایجان غربی با خانه‌تکانی به استقبال ماه مبارک رمضان می‌روند و یکی دو روز مانده به آغاز ماه مبارک رمضان، مردم روستاهای آذربایجان غربی فطیری موسوم به «اپه» درست می‌کنند.

نان «اردیه و اپه» یک نوع نان محلی مغز دار است که روی آن با چنگال و ته استکان بزک شده است، این فطیر از شیرینی‌های مخصوص ماه رمضان است.

استقبال از ماه رمضان با غبارگیری از منازل و مساجد

در آذربایجان غربی، زنان روستایی در ماه رمضان مانند عید نوروز اقدام به غبارگیری از منازل کرده و مردم این منطقه نیز اقدام به غبارروبی مساجد می‌کنند.

زنان مؤمن آذربایجان غربی بر این اعتقادند خانه‌ای که برای شروع ماه رمضان پاک و تمیز نباشد، خیروبرکت ماه مهمانی خدا، از آن گریزان می‌شود.

نگاه کردن به ‌آینه و فرستادن صلوات بر محمد و آل محمد (ص) بعد از رؤیت هلال ماه هنوز هم به‌عنوان یک رسم در بین پیرمردان مناطق روستایی استان، مرسوم است.

در این دیار بزرگ‌ترها بعد از رؤیت هلال ماه رمضان، به چهره یک کودک معصوم یا یک فرد مؤمن و نمازخوان نگاه می‌کردند و اعتقاد داشتند که نگریستن به‌صورت آدم‌های بی‌نماز و روزه‌خوار، خوش‌یمنی در پی نخواهد داشت.

این عادت بر این اعتقاد مبتنی است که باید در ماه رمضان دل مؤمن همچون آیینه صاف و روشن باشد و از ناپاکی‌ها صیقل یابد.

نگاه کردن به آیینه و صلوات بر حضرت محمد(ص)

پیرمردان برای این منظور همواره آینه کوچکی در درون جیب خود داشتند و بعدازاینکه خود به رؤیت آینه می‌پرداختند، با فرستادن صلوات چندین بار آینه را به دور خود و اهل خانواده می‌چرخاندند.

هرچند این رسم طی سالیان اخیر به دلیل توسعه رسانه‌های گروهی، موضوعیت خود را ازدست‌داده اما هنوز که هنوز است بسیاری از پیرزنان و پیرمردان روستانشین به این کار مبادرت می‌کنند.

همچنین پیش‌ازاین قبل از آغاز ماه رمضان، از طرف مردم روستاهایی که روحانی نداشتند، ‌نمایندگانی به نزد امام‌جمعه‌ شهرها ‌فرستاده می‌شد و از آن‌ها درخواست می‌کردند که یک روحانی را به نمایندگی از خود به روستا بفرستند.

روحانی اعزامی را با سلام‌وصلوات به روستا می‌بردند و هر شب در خانه‌ای مهمان می‌شد تا ماه رمضان به پایان برسد. ‌

در شب آغاز ماه رمضان درگذشته‌های نه‌چندان دور رؤیت هلال ماه در شهرها و روستاهای استان با آیین خاص و آداب ویژه‌ای همراه بوده است.

اکثر اهالی در آذربایجان غربی درگذشته برای این منظور در روزهای پایانی ماه شعبان برای رؤیت هلال ماه به پشت‌بام‌های منازل می‌رفتند و با مشاهده هلال ماه به شادمانی پرداخته و با ذکر صلوات و دعاخوانی ورود به این ماه را به همدیگر تبریک می‌گفتند.

ایام مختلف ماه مبارک رمضان اعم از سحری، افطاری و نیز روزهای مختلف ماه میهمانی از خداوند در آذربایجان غربی آداب‌ورسوم منحصربه‌فردی دارد که در گزارش‌های بعدی به بخشی از آن‌ها اشاره خواهد شد.