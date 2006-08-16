لزوم تقويت روابط فرهنگي ايران و چين

به گزارش مهر ، به نقل از روابط عمومي معاونت امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، محسن پرويز در ديدار با ژنگ سين ميو - معاون وزير فرهنگ چين و رئيس موزه شهر ممنوعه و هيات همراه ضمن بيان اين مطلب افزود : كشور چين همانند كشور جمهوري اسلامي ايران داراي تمدن غني و كهني است .

در اين ديدار هردو طرف بر ضرورت ايجاد ارتباط فرهنگي بين دو كشور تاكيد كردند . همچنين معاون فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ايران ، حضور معاون وزير فرهنگ چين در ايران را گام موثري در توسعه ارتباط فرهنگي دانست و گفت : مردم دو كشور بايد نسبت به فرهنگ يكديگر آشنايي پيدا كنند و اين امر محقق نمي شود مگر دولت ها زمينه توسعه فرهنگي را فراهم كنند و ما آمادگي داريم تا شرايط را براي حضور پر رنگ تر كشور چين درنمايشگاه بين المللي كتاب تهران فراهم كنيم .

ژنگ سين ميو معاون وزير فرهنگ چين هدف از سفر خود به ايران را گسترش ارتباط فرهنگي بين دو كشور و فراهم شدن زمينه براي برگزاري موزه هايي از آثار تاريخي ايران و چين در پكن و تهران برشمرد و گفت : ماعلاقه مند به تقويت روابط فرهنگي هستيم . وي افزود: براي اولين بار سفر به ايران را تجربه مي كنم و از ميهمان نوازي ايراني ها خوشحال هستم .

پرويز در پايان اظهار اميدواري كرد استمرار اين گونه پايه گذار خوبي براي تقويت مسائل فرهنگي بين دو كشور باشد .