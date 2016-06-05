رییس شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت پرونده علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه ای رئیس دولت دهم، گفت: دو جلسه رسیدگی به این پرونده برگزار و دفاعیات متهم و همکارانش در دادگاه ارائه شد.

وی در رابطه با صدور رای دادگاه در این پرونده، گفت: رای دادگاه هنوز صادر نشده است و نمی توان بازه زمانی مشخصی را برای صدور تعیین کرد.

قاضی حیدری تصریح کرد: هنوز برخی از تحقیقات در این پرونده باقی مانده است و پس از اتمام تحقیقات، رای صادر خواهد شد.

هفتم دی سال گذشته بود که دادگاه رسیدگی به پرونده جوانفکر با شکایت دادستانی تهران به اتهام تمرد در برابر ماموران قضایی و انتظامی در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت برگزار شد. پس از برگزاری جلسه نخست، قاضی حیدری به کیفرخواست صادره ایراداتی گرفت و پرونده برای رفع ایرادات و نواقص مدنظر دادگاه به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه بازگشت تا به سؤالات پاسخ داده شود.

شعبه بازپرسی پس از انجام بررسی‌های لازم و رفع نواقص مورد نظر قاضی، پرونده را دوباره به شعبه دادگاه بازگرداند تا دومین جلسه رسیدگی به اتهامات مشاور رسانه ای رئیس دولت دهم نهم خرداد برگزار شود.

پس از برگزاری جلسه دوم دادگاه، جوانفکر در جمع خبرنگاران گفت: امروز جلسه دوم و البته آخر دادگاه بود که در آن علاوه بر من سه تن از همکارانم نیز حضور داشتند که هر یک از آنها توضیحات خود را ارائه کردند. ما متهم بودیم در برابر ورود مقامات قضایی به روزنامه ایران تمرد کرده ایم و ما را به ایستادگی در برابر دستور مقام قضایی متهم کرده اند.