علي اسلامي بيد گلي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي در مورد وضعيت شركت هاي سرمايه گذاري گفت : شركت هاي سرمايه گذاري تابعي از شركت هاي سرمايه پذير خود هستند و از لحاظ تئو ريك وقتي بازار سقوط مي كند شركت هاي سرمايه گذاري با تاخير اما با سرعت بيشتري سقوط مي كند و وقتي بازار صعود ميكند شركت هاي سرمايه گذاري با تاخير ولي با سرعت كمتري رشد مي كنند .

وي گفت: مثلا وقتي كه قيمت سهام شركت هاي چادرملو و گل گهر بالا مي رود بعد از مدتي قيمت سهام شركت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات بالا مي رود و منطق هم همين را مي گويد و نكته مهم اين است كه شركت هاي سرمايه گذاري پرتفوي خود را هوشمندانه انتخاب كنند .

مدير عامل سرمايه گذاري ملي در تحليل دلايل افت شركت هاي سرمايه گذاري گفت :ما در سال 82 مي گفتيم كه بورس حباب گونه حركت مي كند و سازمان بورس بايد مراقبت كند. از طرفي شرايط براي عرضه و تقاضاهاي كاذب و ناموزون فراهم شد و قيمت ها مشمول دستكاري قرار گرفتند و در نتيجه شرايط به گونه اي پيش رفت كرد كه از نيمه سال 83 با مشكل مواجه شديم . مثلاp/e حدود 20 يا بيشتر در بازار معني نداشت. به‌طور طبيعي حباب تركيد و از اذر 83 بازار شروع به افت كرد و قيمت سهام شركت هاي سرمايه گذاري نيز پايين امد .

وي ادامه داد: اكنون نيز كه بازار تا حدودي بهبود پيدا كرده است اما همان طور كه اشاره شد شركت هاي سرمايه گذاري با سرعت كمتري رشد مي كنند.

اسلامي بيد گلي گفت: ما در دانشگاه مطالعاتي در مورد سبد سهام اشخاص و اينكه چه تعداد سهم بايد داشته باشند تا بتوانند آن را مديريت كنند انجام داده ايم اما اين مطالعات در مورد شركت هاي سرمايه گذاري انجام نداديم و پرتفوي بسياري از شركت هاي سرمايه گذاري زياد است و اداره كردن ان مشكل مي باشد.

وي در مورد ديگر دلايل افت سرمايه گذاري ها اظهار داشت :تغيير سياست هاي اجرايي كشور مثل تغيير نرخ بهره و غيره و همچنين تغيير قانون و ساختار بازار سرمايه نيز موجب شد تا بازار افت كند و روي شر كت هاي سرمايه گذاري هم اثر داشته باشد.

اسلامي بيدگلي به معاملات چرخشي اشاره كرد و گفت: از جمله دلايل آسيب پذيري شركت هاي سرمايه گذاري اين بود كه برخي سرمايه گذاري ها سود خود را از معاملات چرخشي به دست مي آورند و اگر چه اين سود را نمي توان سود كاذب دانست اما نفس اين عمل اين است كه قيمت تمام شده خود را بالا برده و موجب شده كه قيمت تمام شده و ارزش بازار اين شركت ها يكي شده و گاه حتي بيشتر نيز بشود.

مدير عامل سرمايه گذاري ملي در ادامه گفت :از ديگر دلايل افت قيمت سهام شركت هاي سرمايه گذاري فرم هاي اطلاعاتي است كه به بازار مي دهيم و اين اطلاعات قابل اطمينان نيستند زيرا دارايي شركت هاي بورس را به قيمت تابلو تعيين مي كنيم و در نتيجه قيمت واقعي دارايي شركت ها مثل املاك و ساختمان ها و...اعلام نمي شود و رقمي كه ما به بازار اعلام مي كنيم با رقم واقعي متفاوت است و حتي در برخي مواقع قيمت تابلو و از قيمت واقعي پايين تر است كه البته اين مختص به شرايط فعلي نبوده و از ابتداي فعاليت بورس چنين وضعيتي حاكم بوده است .

وي ادامه داد: چنين و ضعيتي موجب مي شود كه مردم گمراه شوند و اشفته سهام خود را مي فروشند و در حقيقت ما تقلبي نمي كنيم بلكه اطلاعاتي كه از ما مي خواهند اين چنين است و متاسفانه چنين اشتباهي در فرم هاي اطلاعاتي در 16 سال گذشته وجود داشته است.

اسلامي بيدگلي گفت : از ديگر دلايل افت قيمت سهام در بازار اين است كه قيمت هاي معاملاتي و قيمت هاي تابلو با قيمت ذاتي متفاوت است و اين ناشي از روش هاي قيمت گذاري قديمي است، زيرا قيمت ها بر اساس p/e تعيين مي شود و روش p/e قديمي است و راه مناسبي براي تعيين قيمت ذاتي نيست و مردم وقتي بر اساس اين روش عمل مي كنند در بسياري از موارد دچار اشتباه مي شوند.

مديرعامل سرمايه گذاري ملي در پايان گفت: با اين شرايط در حال حاضر nav ( ارزش خالص دارايي) بسياري از شركت ها ي سرمايه گذاري بالاتر از قيمت تابلو آنهاست و شركت هاي سرمايه گذاري زيادي هستند كه چنين شرايطي را دارند.