به گزارش خبرگزاري مهر ، معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران در نخستين جلسه اين ستاد با اشاره به هم زماني شروع سال تحصيلي با ماه پر خير و بركت رمضان ، اظهار داشت: فراهم آوردن آرامش و آسايش شهروندان در كنار تامين ايمني و سلامت دانش آموزان در دستور كار اين قرار دارد.

مهندس سيد جعفر تشكري هاشمي افزود: اول مهر امسال در مقايسه با اول مهر سال گذشته ، 400 هزار دستگاه خودرو جديد معابر تهران اضافه شده است.

معاون شهردار تهران با اشاره به افزايش ترافيك صبح گاهي از ابتداي پاييز به واسطه سفرهاي آموزشي ، تصريح كرد: با توجه به همزماني آغاز سال تحصيلي جديد با ماه مبارك رمضان ، ترافيك عصرگاهي نيز در اين ايام به اوج مي رسد.

تشكري هاشمي با تاكيد بر به كارگيري حداكثر توان شبكه مترو ، ناوگان اتوبوسراني و سامانه تاكسيراني در ايام بازگشايي مدارس ، گفت: در اين ايام خطوط ويژه اتوبوسراني از جمله مسيرهاي ويژه بزرگراهي در جهت حركت روان نيروهاي امداد و اورژانس ، اتوبوس ها و ميني بوس هاي شركت واحد و سرويس هاي مدارس با ظرفيت كامل به كار گرفته خواهد شد.

وي در پايان با دستور آماده باش معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران و سازمان ها و شركت هاي تابعه آن از 15 شهريور و لغو مرخصي كاركنان مرتبط با موضوع در اين معاونت ، از آغاز فعاليت "ستاد فرماندهي مهر" در مركز نظارت و كنترل ترافيك تهران خبر داد.

همچنين در اين جلسه جعفر درونه ، رئيس سازمان آموزش و پرورش شهر تهران با تقدير از اهتمام معاونت ترافيك شهرداري تهران در تشكيل ستاد مهر رمضان ، خاطرنشان كرد: آغاز سال تحصيلي جديد پروژه اي مهم و فرا سازماني به شمار مي آيد و از اين رو انتظار مي رود تمامي دستگاه هاي اجرايي در حسن اجراي آن همكاري كنند.

بنابراين گزارش ، علاوه بر رئيس آموزش و پرورش شهر تهران ، جانشين رئيس پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ ، مديران عامل شركت واحد اتوبوسراني ، پيك بادپا ، كنترل ترافيك و سازمان تاكسيراني و نمايندگان اورژانس تهران ، سازمان پارك ها ، سازمان آتش نشاني و شركت مترو نيز در اين جلسه حضور داشتند.