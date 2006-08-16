به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج ، اين نمايشگاه با حضور 120 شركت كننده از22 استان كشور برگزار مي شود و بيش از 500 اثر دانش آموزان دررشته هاي مختلف هنرهاي تجسمي ،هنرهاي دستي ،ادبيات وعلمي - پزوهشي در آن به نمايش گذاشته مي شود.

در اين نمايشگاه دانش آموزان آثار خود را كه پيش از اين دوره در مراحل مختلف مدرسه ، منطقه ، شهرستان و استان حائز رتبه شده اند ، در معرض ديد بازديدكنندگان قرار مي دهند.

اين نمايشگاه بخش هاي جنبي گريم كودك ،فروش كتب كودكان ،نمايش عروسكي،اوريگامي ،كاردستي با دور ريختني ها و بازيهاي گروهي را نيز در خود جاي داده است.

هدف از برگزاري اين نمايشگاه خودباوري دانش آموزان ، تعامل بين دانش آموزان اقصي نقاط كشور ، تشويق براي بروز خلاقيت ها و توانايي هاي دروني ذكر شده است.

اين نمايشگاه از 28 مرداد ماه جاري آغاز مي شود و روز نهم شهريور به كار خود پايان خواهد داد.