طرح بوسان تا آلمان برانکو در انتظار پرسپولیس!

به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به برنامه های باشگاه پرسپولیس و برانکو ایوانکوویچ به نقل و انتقالات تابستانی نشان می‌دهد که این تیم بیش و پیش از اینکه در فکر ورود به بازار نقل و انتقالات باشد، به فکر صبر و تحمل برای نگه داشتن بازیکنان خودش است.

در واقع پرسپولیس در انتظار دور دور زدن بازیکنانی مقل عالیشاه، طارمی و ... است تا تیمش را ببندد و نمی‌خواهد قبل از روشن شدن تکلیف این بازیکنان در برخی پست ها بازیکن بگیرد و این بازیکنان را در برخی پست ها تجمیع کند و در نهایت در برخی پست ها با کمبود مواجه شود.

بازیکنانی که پرسپولیس در نظر گرفته طبق خبرهای واصله نانگ، کاوه رضایی، وحید امیری، شجاع خلیل زاده، ماهینی، کنعانی زادگان و ... هستند که برخی از آنها با پرسپولیس قرارداد دارند و اتوماتیک به این تیم برمی‌گردند و برخی هم فعلا در انتظار به سر می‌برند. از این جمع البته امیری با سرخپوشان قرار داد بست.

روشن شدن تکلیف طارمی و عالیشاه و دیگر بازیکنان در سپر تهاجمی که قراردادشان با پرسپولیس تمام شده در واقع پرسپولیس را با حالت کنترلی وارد بازار کرده است وگرنه در برخی پست‌ها مثل دروازه‌بان این باشگاه بسیار هم عجله داشت.

برانکو حتی قبل از سفر به کرواسی ایستاد و بیرانوند را گرفت و بعد که خیالش راحت شد، رفت اما در مورد دیگران استراتژی ظاهرا این است که پرسپولیس بازیکنان خودش را نگه دارد و بعد به دنبال بازیکن برود.

تغییرات اجباری در دفاع

در برخی پست‌ها البته تغییر اجباری به نظر می‌رسد، ضعف در وسط دفاع پرسپولیس کاملا واضح بود و این تیم بیش و پیش از هر نکته دیگری به دفاع و دروازه‌بانش قهرمانی را باخت. شاید به همین خاطر بود که برانکو بازیکنانی مثل سوا مکانی و محسن بنگر و رضا نورمحمدی را کنار گذاشت و سیدجلال حسینی را جذب کرد و البته نیاز به بازیکنان دیگری هم در این پست دارد.

اولویت بازیکنان خود پرسپولیس هستند

در هر صورت بیشتر به نظر می رسد پرسپولیس در انتظار یافتن اولویت های خود است و با توجه به اینکه منهای بخش دفاع در باقی موارد اولویت با بازیکنان خود این باشگاه است که با برانکو کار کرده اند و هماهنگ هستند، این باشگاه فعلا کار را ادامه می دهد تا تیم رویایی برانکو را با بازیکنانی که در این تیم بوده اند ببندد.

پیش از این هم برانکو در تیم ملی ایران از بوسان تا جام جهانی آلمان به طور کلی کمترین تغییر را برای تیم ملی ایران ایجاد کرد و با یک سیستم کاملا بسته چهار سال تمام مسیرش را طی کرد و حالا به نظر می رسد او برای پرسپولیس هم چنین اولویتی دارد، هرچند اینجا باشگاه است و تغییرات مداوم و هر سال.