به گزارش خبرنگار مهر طبق اعلام كميته فوتسال فدراسيون هفده دروازبان انتخابي از ليگ برتر فوتسال بايد در اردويي كه از روز شنبه 28مرداد به مدت سه روز در كمپ تيمهاي ملي برگزار مي شود شركت كنند.

اسامي دروازبانان دعوت شده به اين اردو عبارتند از: مصطفي نظري و حميد رضا شرافتي (شن سا ساوه)، كاظم صادقي و اصغر قهرماني (دانشگاه آزادي اسلامي)، رضا ناصري (تام ايران خودرو)، يعقوب فيل گوش و منصور مولايي (علم و ادب مشهد)، محسن آزاد (ارم كيش قم)، عليرضا بخشي پور (استقلال تهران)، حسين گل چوبي (فجر قائم گلوگاه)، نعيم باقري (هيئت گيلان)، حسين مهدوي (راه آهن تهران)، محمد همداني (پست اصفهان)، حميد رضا ابراري نيا (صدرا شيراز)، مرتضي ساجدي نيا (راه ساري)، جعفر حسين زاده (سازمان بازرگاني آذربايجان شرقي)، اميد نوراللهي (شهيد منصوري).