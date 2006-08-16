حسين خرازي در گفتگو با خبرنگار اقتصاري مهر گفت: از مجموع 12 ميليارد توماني كه قرار بود كارگزاران و نهادهاي مالي به حساب شركت بورس بريزند همانطور كه قبلا اعلام كرديم حدود 10 ميليارد تومان به حساب شركت بورس واريز شده است كه در اين ميان 76 كارگزاري و53 نهاد مالي مشاركت داشته اند.

وي گفت: نهادهاي مالي 6 ميليارد تومان سهم خود را به شركت بورس واريز كرده اند اما كارگزاران تاكنون 4 ميليارد تومان به حساب واريز كرده و مابقي را اميدواريم كه طي روز هاي اينده به حساب شركت بورس بريزند .

خرازي در مورد دلايل اين مسئله گفت: برخي كارگزاران خارج از كشور بودند و برخي نيز نامه ارسالي بورس را باز نكرده بودند و برخي نيز مثل كارگزاري بانك رفاه خودمان اشتباها نامه نفرستاده بوديم و در مجموع اين عوامل باعث شد تا كارگزاران نتوانند سهم خود را كامل به حساب شركت بورس بريزند.

وي ادامه داد: از آنجا كه برخي از كارگزاران مثل كارگزاران بانكي بايد براي پرداخت پول خود روال اداري خاصي را طي كنند اميدواريم طي روز هاي آينده اين مهم عملي شود و سهم كارگزاران كامل گردد.

خرازي در پايان گفت: شنبه يا يكشنبه حساب را باز مي كنيم تا اين كارگزاران بتوانند سهم خود را به حساب شركت بورس بريزند.