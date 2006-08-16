به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رسمي بحرين "بنا"، ارتش رژيم صهيونيستي به روند عقب نشيني تدريجي خود از جنوب لبنان به عنوان مقدمه اي براي ورود نيروهاي بين المللي و نيروهاي ارتش لبنان به اين منطقه ادامه مي دهد.

راديوي رژيم صهيونيستي اعلام كرد: قرار است همه يگان هاي ذخيره ارتش اسرائيل، جنوب لبنان را تا فردا ترك كنند و جاي برخي از آنها را نيروهاي ارتش لبنان خواهند گرفت.

اين اعلام منابع صهيونيستي درحالي مطرح شد كه دان حالوتس رئيس ستاد مشترك ارتش رژيم اشغالگر قدس امروز گفت كه ارتش اين رژيم شايد چندين ماه در جنوب لبنان در منطقه مرزي اين كشور با فلسطين اشغالي باقي بماند.

به گزارش خبرگزاري فرانسه، حالوتس اين مطلب را در تفسير خود درباره ارزيابي اوضاع ارائه شده از سوي دستگاه اطلاعات نظامي رژيم صهيونيستي در جريان نشست كميسيون امور خارجي پارلمان اين رژيم عنوان كرد.

يك افسر بلندپايه دستگاه اطلاعات نظامي رژيم صهيونيستي گفت كه استقرار كامل نيروهاي بين المللي براي تقويت نيروهاي پاسدار صلح سازمان ملل مستقر در جنوب لبنان "يونيفل" چند ماه طول خواهد كشيد.

رئيس ستاد ارتش رژيم اشغالگر قدس درپاسخ گفت : نيروهاي ارتش اسرائيل تا انجام اين امر به صورت عملي(در جنوب لبنان) باقي خواهند ماند.

در همين حال، يك افسر بلندپايه ديگررژيم اشغالگر قدس اظهار داشت : ارتش اين رژيم درصدد استقرار در خطوطي است كه پيش از يورش زميني وسيع به جنوب لبنان، دو روز پيش از توقف درگيريها اشغال كرده بود.

رئيس ستاد مشترك ارتش رژيم صهيونيستي روز سه شنبه هفته جاري اعلام كرده بود كه روند انتقال اراضي تحت كنترل ارتش اين رژيم در جنوب لبنان به ارتش لبنان نيازمند يك هفته يا 10روز است.