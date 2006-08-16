به گزارش مهر، ابراهيم سليماني خوشرو، مدير واگذاري سازمان خصوصي سازي با بيان اين مطلب افزود: توسعه مشاركت عمومي مبني بر گسترش سهم بخش تعاون از طريق واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به سه دهك پائين درآمدي، گام مهمي در جهت رسيدن به اهداف خصوصي‌سازي است، كه مقدمات اجراي آن در سال 1384 فراهم گرديده است.

وي در خصوص آئين نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزيع سهام عدالت گفت: اين آئين نامه مشتمل بر 13 ماده و 7 تبصره با عنوان طرح واگذاري سهام عدالت است؛ كه تسريع در روند خصوصي‌سازي از طريق واگذاري گسترده سهام دولتي و متعلق به دولت يكي از مهمترين اهداف مورد اشاره در آن مي‌باشد.

مدير واگذاري سازمان خصوصي سازي از توزيع متعادل‌تر ثروت و درآمد، استفاده از روشهاي سالمتر و شفافتر جهت واگذاري سهام شركتها، افزايش ثروت و ايجاد درآمد دائمي براي خانوارهاي نيازمند ايراني، متكي به خود نمودن خانوارهاي نيازمند و كاهش تعهدات مستقيم دولت و نهادهاي حمايتي، كاهش اندازه بخش دولتي و انتقال مالكيت به عموم مردم و نيز گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور بعنوان ديگر اهداف اين طرح ياد كرد.

خوشرو در ادامه گفت: در راستاي اجرايي شدن طرح سهام عدالت، 8 نهاد و دستگاه مختلف به عنوان اركان اساسي طرح تعريف گرديده‌اند.

وي هيات وزيران را يكي از اركان اجرايي شدن طرح سهام عدالت برشمرد كه وظيفه تصويب آئين نامه‌ها و مقررات اجرايي مورد نياز را عهده‌دار مي‌باشد.

مدير واگذاري سازمان خصوصي سازي ستاد مركزي توزيع سهام عدالت را ركن بعدي اين طرح عنوان كرد و وظايف آن را سياستگذاري و نظارت كلان اجراي طرح، تعيين اولويت مشمولين طرح و استانها، تعيين وظايف ستادهاي استاني و نظارت بر عملكرد آنها، تصويب ضوابط اجرائي و دستورالعملهاي لازم، تصويب آئين نامه برقراري نظام اقساطي فروش سهام و تصويب اسامي شركتها و ميزان سهام قابل واگذاري، به همراه برنامه زمان‌بندي دانست.

وي، تصويب قيمت‌هاي سهام مورد واگذاري به شركت كارگزاري سهام عدالت را از جمله وظايف هيأت عالي واگذاري بعنوان ركن بعدي در اجراي طرح سهام عدالت عنوان كرد.

خوشرو در ادامه از سازمان خصوصي‌سازي بعنوان دبيرخانه ستاد مركزي سهام عدالت و يكي از اركان اصلي اين طرح در كشور ياد كرد و وظايف اين سازمان را اجراي سياستهاي تعيين شده و مصوبات ستاد مركزي سهام عدالت، طراحي اساسنامه، فرآيندها، سازمان و نظامهاي شركت كارگزاري سهام عدالت، سازماندهي و نظارت بر شركت كارگزاري سهام عدالت، مديريت اجراي طرح، هماهنگي با دستگاههاي اجرايي، سازمانهاي حمايتي و ستادهاي استاني در جهت اجراي طرح، انجام مطالعات و تحقيقات لازم براي اجراي طرح، سازماندهي فعاليتهاي فرهنگي ـ تبليغاتي، پيشنهاد ضوابط، دستورالعملها، آئين نامه ها، مصوبات و لوايح مورد نياز براي اجراي طرح به مراجع ذيربط، پيشنهاد سياستها، برنامه ها و اولويتها به ستاد مركزي سهام عدالت، طراحي فرآيندها و نرم افزارهاي جامع اجراي طرح و پيشنهاد فهرست سهام قابل واگذاري متضمن قيمت و برنامه زمانبندي بيان كرد.

وي افزود: هماهنگي و نظارت بر اجراي مطلوب طرح در سطح استانها نيز بر عهده ستادهاي استاني توزيع سهام عدالت مي‌باشد.

مدير واگذاري سازمان خصوصي سازي وظيفه سازمانهاي حمايتي ذيربط را بعنوان يكي ديگر از اركان اجراي طرح سهام عدالت؛ معرفي افراد و خانوارهاي مشمول، ارائه اطلاعات لازم افراد و خانوارهاي مشمول، هماهنگي با مجري طرح، شركت كارگزاري سهام عدالت، ستادهاي استاني و شركتهاي تعاوني استاني در خصوص اوراق سهام، سود سالانه سهام و ... برشمرد.

خوشرو خريد سهام قابل واگذاري دولتي و متعلق به دولت، مديريت يا واگذاري مديريت شركتهاي دولتي خريداري شده زيرمجموعه، بازپرداخت وجه اقساط سهام خريداري شده به دولت را در زمره وظايف شركت واسط (شركت كارگزاري سهام عدالت) برشمرد.

وي افزود: شركتهاي تعاوني عدالت استاني نيز كار خريد سهام شركت كارگزاري سهام عدالت، بازپرداخت اقساط سهام به شركت كارگزاري سهام عدالت و توزيع سود سهام بين سهامداران ذينفع را در اجراي اين طرح به انجام مي‌رساند.

وي در پايان اذعان داشت: به منظور اجراي طرح مورد نظر وظايف خطير و بسيار گسترده‌اي بر عهده سازمان خصوصي‌سازي قرار گرفته است كه اهم اين وظايف را مي توان در قالب دو وظيفه مهم اداره «دبيرخانه ستاد مركزي سهام عدالت» و اداره «شركت كارگزاري سهام عدالت» خلاصه نمود.