به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله جلالی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: یکی از برنامه‌هایی که از ابتدای ماه مبارک رمضان در دستور کار قرار دارد اطعام و افطاری به فقرا، محرومین و ایتام است.

وی گفت: از اقدامات انجام گرفته در خصوص ایتام و افطاری، توزیع بن کالا از فروشگاه‌های نزدیک محل زندگی خانواده‌های تحت حمایت، توزیع سبد کالا توسط خیرین و نیکوکاران بابت اطعام و افطاری، برپایی سفره‌های افطار در مساجد، تالارها و اماکن عمومی توسط بانیان و توزیع غذا درب منازل خانواده‌های تحت حمایت با کمک خیرین و بانیان است.

مدیرکل کمیته امداد قم عنوان کرد: در صورت کمک خیرین و نیکوکاران به ۲۱ هزار و ۶۰۰ نفر اطعام و افطاری داده می‌شود و همچنین به خانواده‌های یک نفره و دونفره تحت پوشش کمیته امداد ۱۰۰ هزار تومان و به خانواده‌های بالای دو نفر بالای ۱۵۰ هزار تومان بن و سرانه کالا داده می‌شود.

وی اظهار کرد: به ۴۰ درصد از خانواده‌های تحت حمایت در رده اول بن و سبد کالا توزیع می‌شود که بخشی از آن تهیه شده و از روزهای اول ماه رمضان در اختیار خانواده‌ها قرار می‌گیرد.

جلالی ابراز کرد: پیش بینی می‌شود که حداقل ۲۵ میلیارد ریال برای اطعام خانواده‌های تحت حمایت پرداخت شود.

وی عنوان کرد: با همکاری خیرین پایگاه‌هایی در مساجد، مراکز نیکوکاری، اطراف حرم مطهر و مسجد مقدس جمکران و محل برگزاری نماز جمعه ایجاد و کیسه‌هایی به نام همیار مولا در درب منازل و مغازه‌ها توزیع می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) قم با بیان اینکه سال گذشته در ماه مبارک رمضان برای اطعام و افطاری فقرا مبلغ ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال کمک شده است، افزود: کمک‌های قبل از ماه مبارک رمضان طی امسال نشان‌دهنده افزایش خوب کمک‌ها در این ماه خواهد بود.

وی ادامه داد: یکی از خیرین هفته گذشته ۲ میلیارد ریال بن برای کمک به خانواده‌های تحت حمایت تقدیم کرده است.

جلالی با اشاره به اجرای طرح اکرام ایتام افزود:‌ هدف از اجرای این طرح حامی یابی برای ایتام زیر ۱۸ سال است که خیرین می‌توانند با سرانه ماهیانه ۳۰ هزار تومان در این طرح شرکت کنند.

وی ادامه داد: بیشتر حامی یابی در ماه مبارک رمضان برای ایتام در روز ۲۱ ماه رمضان در میدان آستانه خواهد بود.

حمایت از ۲۰۰۱ یتیم زیر ۱۸ سال

مدیرکل کمیته امداد استان قم اضافه کرد:‌ در حال حاضر ۲ هزار و یک یتیم زیر ۱۸ سال توسط ۱۷ هزار و ۵۷۴ حامی حمایت می‌شوند اما ۲۵ یتیم در استان قم حامی ندارند و برای هزار و ۶۰۰ یتیم نیز مهلت حمایت حامیان به اتمام رسیده و باید در ماه مبارک رمضان برای آن‌ها حامی یابی شود به‌گونه‌ای که یکسان سازی میان تمام ایتام داشته باشیم.

وی با اشاره به اجرای طرح محسنین افزود: این طرح امسال برای فرزندان زیر ۱۸ سال غیر یتیم اجرایی می‌شود.

جلالی بیان کرد: از آنجایی که خانواده‌های غیر یتیم مشکلات بسیاری دارند و آمارشان از ایتام بالاتر است این اقدام با توان مضاعفی اجرایی می‌شود تا بتوانیم برای تمامی فرزندان غیر یتیم زیر ۱۸ سال هم حامی یابی کنیم.

وی ادامه داد: در این طرح هر حامی می‌تواند با حداقل ۳۰ هزار تومان کمک کند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قم بیان کرد: در حال حاضر پنج هزار و ۹۰۰ فرزند غیر یتیم در استان قم وجود دارد که تنها ۷۹۴ نفر از آن‌ها حامی دارند و باقی آن‌ها فاقد حامی و نیازمند کمک مردم هستند.

وی با اشاره به اجرای طرح شفا افزود: حامی یابی برای خانواده‌های تحت حمایت که دارای بیماری‌های صعب العلاج هستند اجرایی می‌شود که این طرح از سال‌های قبل آغاز شده است.

۲۰۰ بیمار صعب العلاج نیازمند حامی هستند

جلالی بیان کرد: در حال حاضر تنها ۲۰۰ بیمار صعب العلاج داریم که نیازمند حامی یابی هستند که تلاش داریم برای هر یک بیش از یک حامی داشته باشیم.

وی گفت: هزار و ۶۴ بیمار صعب العلاج تحت پوشش کمیته امداد هستند که ۲۰۰ نفر نیز فاقد حامی می‌باشند.

مدیرکل کمیته امداد استان قم عنوان کرد: طرح مفتاح الجنه توسط خیرین و مسئولان برگزار می‌شود که در این طرح روزانه بین ۱۰ تا ۲۰ خانواده در ماه مبارک رمضان پوشش داده می‌شود.

وی اظهار کرد: غرفه و بازارچه عرضه محصولات تولیدی خانواده‌های تحت حمایت در نیمه دوم ماه مبارک رمضان برپا می‌شود.

جلالی با بیان اینکه در روز قدس کمک‌های مردم به مردم مظلوم فلسطین جمع‌آوری می‌شود، افزود: زکات فطره در پایان ماه مبارک رمضان توسط کمیته امداد دریافت خواهد شد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) قم با بیان اینکه طی ۲ ماهه سال جاری مجموعاً ۱۸ میلیارد و ۱۲۵ میلیون و ۳۳۲ هزار ریال صدقه پرداخت شده است، افزود: مردم قم روزانه بالغ بر ۳۰ میلیون تومان صدقه می‌پردازند که نسبت به مدت مشابه سال قبل هشت درصد رشد داشته است.

وی بیان کرد: مجموع کمک‌های جمع‌آوری شده طی ۲ ماهه سال جاری شامل صدقات، طرح ایتام، طرح محسنین، طرح شفا و کمک‌های غیر نقدی مجموعاً ۴۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال بوده است که مجموعاً نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۳ درصد رشد داشته است.

وی در پایان گفت: مجموعه صدقات، اعانات و کمک‌های مردمی صرفاً صرف فقرای قم شده و در هیچ مجموعه دیگری هزینه نمی‌شود.