به گزارش خبرگزاري"مهر"، در بيانيه انجمن روزنامه نگاران مسلمان به مناسبت پيروزي حزب الله لبنان، آمده است: اين سنت حق تعالي است كه فرمود تا نصرت او نباشد، دروازه هاي فتح و پيروزي به روي هيچ قوم و ملتي گشوده نخواهد شد و امروز آئينه تمام نماي اين نصرت و پيروزي بر دروازه هاي سرزميني به تلولو درآمده كه روزگاري آن را "عروس خاورميانه" و امروز را "اقيانوس مقاومت" مي خوانند.

پيروزي رشك برانگيز شيربچگان روح الله بر عصاره قدرت غرب، در حالي رقم خورد كه دجالان روزگار آمده بودند تا به هفته اي تومار ملتي را درهم بپيچند ، غافل از آنكه ملتي كه با معبود خويش نزد........ عشق باخته و قلب هاي خود را رهين نفس قدسي آن پير دير جماران نموده، عرصه نبرد را به قتلگاه دلبستگان خاكي تبديل خواهد كرد تا براي هميشه عربده هر متجاوز فتنه گري در حنجره خاموش شود.

شهامت ققنوس وار حزب الله در نبرد 33 روزه با ماشين جنگي غرب، باعث گرديد تا ورزش نسيم پيروزي بر چشم حزب الله وزيدن آغاز كند و تحليلگران بين المللي را وادار به اعتراف اين حقيقت تلخ نمايد كه در آغاز هزاره سوم بايد نقشه ژئوپلتيك خاورميانه جديد را با محوريت اسلام ناب محمدي (ص) رقم زد.

در يكي از اين اظهارنظرها، "اوليوت كوهن" استراتژيست مشهور آمريكايي، طي مقاله اي در نشر "جينز ديفنس" مي گويد: "اينكه جواناني شهادت طلب ، با اسلحه هايي سبك و بدون پشتيباني قدرت هاي معمول، چهارمين ارتش مدرن دنيا را زمين گير مي كنند، نشانه اي از يك پايان است.

نظريه پايان تاريخ فرانسيس فوكوياما را بايد به حافظه تاريخ سپرد . آغاز اين هزاره سيطره نظام ليبرال - دموكراسي آمريكا نخواهد بود، بر پيشاني اين هزاره، تولد قطب قدرت اسلام نقش بسته و سرمنشاء تمامي اين حركت هاي اسلام گرايانه ، الگوي انقلاب اسلامي ايران است.

شكست فاز سخت افزاري خاورميانه جديد كه با مقاومت هوشمندانه و غيرتمندانه نيروهاي مقاومت حزب الله رقم خورده است ، باعث گرديده تا نظام سلطه درد زايمان خاورميانه جديد با حوريت اسلام ناب را بيش از پيش احساس نمايد از اين رو به حربه اي ديگر جهت مصادره پيروزي هاي حزب الله و خروج آبرومندانه رژيم صهيونيستي از باتلاق لبنان روي آورده است.

صدور قطعنامه 1701 رابايد تداوم جنگ در ميدان ديپلماسي دانست. جنگي كه صاحبان قدرت و سلطه وقتي نتوانستند پيروزي را در ميدان نبرد به دست آورند اينك در صدد بر آمده اند تا از طريق اهرم سازمان ملل و اجماع بين المللي آن را به دست آورند.

شايد دريك كلام بتوان از قطعنامه 1701 به عنوان كودتاي نظامي و سياسي غرب عليه ملت لبنان نام برد. كودتايي كه پيش از اين در قالب قطعنامه 1559 رقم خورد اما با هوشمندي دولت لبنان و مقاومت حزب الله ناكام ماند.

دستگاه ديپلماسي غرب اين روزها تمام توان خود را معطوف اين مهم نموده كه آتش بس و قطعنامه 1701 را با قيمتي گزاف به ملت لبنان بفروشد و از آن به عنوان امتيازي به مردم لبنان نام ببرد. قطعنامه اي كه شيمون پرز معاون نخست وزير اسراييل در وصف آن گفت تلاش فراواني از سوي اعضاي شوراي امنيت صورت گرفت تا مواضع اسراييل در قطعنامه مورد توجه قرار گيرد و ما تقريبا درنطقه نقطه قعطنامه 1701 به آنچه مي خواستيم رسيده ايم.

من نمي دانم متني دلخواه تر از اين براي اسراييل در قطعنامه گنجانده شده است و سيد حسن نصر الله رهبر بلند آوزاه و شجاع حزب الله اين قعطنامه را لكه ننگ ديگري در كارنامه سياه شوراي امنيت دانسته و با استهزاء اين شورا مي گويد: آنچه به اسراييل داده ايد از آنچه مي خواست خيلي بيشتر است شما كه به اسراييل شكست خورده اين همه امتياز مي دهيد اگر در جنگ پيروز شده بوديد چه مي كرديد؟

قصه بي عدالتي هاي نهاده ها وسازمانهاي بين المللي حديثي مكرر است و نبايد ذائقه شيرين ملت هاي مسلمان را با نقل اين حكايت ها تلخ كرد. اعلام آتش بس براي حزب الله و مردم لبنان يك پيروزي است.

پيروزي كه بيرق آن بر روي ويرانه هاي بنا شده كه نمادي از غيرت هوشمندي و بيداري ملتي است كه عزت و آبروي خود را در آزمون هاي سخت و دشوار به دست آورده است. ملتي صبور و زجر كشيده كه درفش آفتاب در دست پرچم رهايي بر دوش وآئين آئينه در قلب دارد اين ملت مي تواند به آنچه كه مي خواهد دست يابد چرا كه در مقياس هاي رايج دنيا نمي گنجد و خداوند به خاطر همين لياقت ها بود كه عصاره قدرت غرب را در لبنان برزمين كوبيد و تحمل همه تلخكامي ها را بر ذائقه آنان شيرين كرد.