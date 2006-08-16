به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه زمان در تحليلي نوشت : طي ماههاي اخير، نقش " ايپك"، لابي اسرائيلي در شكل دادن به سياست واشنگتن درمطبوعات آمريكايي مورد توجه قرار گرفته است.

"ايلان پاپ" نويسنده اين تحليل خاطر نشان مي كند: دوعضو محترم آكادمي آمريكا يكي از دانشگاه هاروارد و ديگري از دانشگاه شيكاگو نگراني عميق خود را از نقش منفي ايپك در هدايت سياست آمريكا در خاورميانه مطرح كرده اند. دو نويسنده و بسياري ديگر از منتقدان مي گويند كه اين امر به طور جدي به منافع ملي آمريكا آسيب وارد مي كند.

به گزارش مهر، ايپك يا كميته امورعمومي آمريكا-اسرائيل كه بيش از50 سال است كه براي كسب حمايت آمريكا از اسرائيل دركنگره اين كشور فعاليت مي كند در جهت بهبود هرچه بيشترروابط واشنگتن -تل آويو درحوزه نظامي، اقتصادي، علمي و همكاري فرهنگي تلاش مي كند. بزرگترين تلاش سياسي اين لابي صهيونيستي است كه هر ساله براي حمايت از رژيم صهيونيستي كنفرانس ساليانه را برگزار مي كند.

در ادامه اين تحليل آمده است : با فرض ناتواني آمريكا براي خروج نيروهاي خود از باتلاقي كه براي خود درعراق ايجاد كرده، چندان تعجب آور نيست كه در آمريكا سوالات مهمي درمورد ريشه ها و جهتگيري سياست آمريكا در خاورميانه مطرح شود، اما مسئله تعجب آور آن است كه اين امر دير شده است، ولي محكوميت آيپك به خاطر نفش مخرب آن يك توسعه مهم محسوب مي شود كه ممكن است مفاهيم دور از دسترسي در آينده دورتر داشته باشد. تا آن زمان به نظر مي رسد كه اسرائيل به اشغال يك مكان منحصر به فرد در هدايت و نفوذ سياست آمريكا در خاورميانه و فراتر از آن ادامه دهد.

در سال 1963 ، " ويليام فولبرايت" سناتور آمريكايي تحقيقاتي را انجام داد كه نشان داد ايپك تقريبا همه مقررات ،لابي گري را در قانون آمريكا نقض كرده است. وي دوره شغلي خود را به علت اين افشاگري به سختي سپري كرد و سرنوشت وي درس عبرتي براي هر كسي شد كه در صحنه داخلي به اين گروه لابي اسرائيلي فكر مي كرد و اين در حالي بود كه حوادث 11 سپتامبر ارتباط ميان صهيونيسم مسيحي و ايپك را در هدايت سياست آمريكا عليه مسلمانان و جهان عرب تقويت كرد.

نويسنده در پايان خاطر نشان مي كند : يك خاورميانه بهتر تنها زماني ايجاد مي شود كه اسرائيل با حمايت جامعه بين المللي به مردمي كه آنها را استعمار كرده ، از خانه هاي خود رانده و سرزمين آنها را اشغال كرده ، اجازه دهد تا در سرزمين فلسطين و به طور كلي در خاورميانه زندگي عادي خود را ادامه دهند .