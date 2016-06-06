به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، همه می‌دانند جی‌کی رولینگ عاشق زنده کردن دنیای جادویی «هری پاتر» است. قرار است فقط امسال، دو داستان جدید با الهام از این دنیا بیرون بیایند: «هری پاتر و فرزند نفرین شده» که به زودی وارد سالن‌های نمایش تئاتر می‌شود و فیلم «جانوران شگفت انگیز و زیستگاه آن‌ها» که ماه دسامبر امسال روی پرده بزرگ اکران می‌شود.

سارا لیال به تازگی در مقاله‌ای طولانی برای نیویورک تایمز با عنوان «جی کی رولینگ نمی‌تواند هری پاتر را رها کند»، به دلایل متعددی نگاه انداخت که نمی‌گذارند این نویسنده دنیای جادویی‌اش را پشت سر بگذارد.

اما او تنها کسی نیست که در این باره نظر دارد و در حرکتی جالب، استیون کینگ که بیشتر به خاطر نوشتن رمان‌های ژانر وحشت و همچنین مجموعه کتاب‌های طولانی «برج تیره» شناخته می‌شود، درباره این نظر داده که چرا رولینگ نمی‌تواند دست از سر «پسری که زنده ماند» بردارد؟

او به نیویورک تایمز گفت: دو نکته وجود دارد. فکر می‌کنم او از شخصیت‌های هری پاتر خوشش می‌آید و رها کردن آن‌ها برای او کمی سخت است. او آگاه است که میلیون‌ها میلیون آدم عاشق آن کتاب‌ها هستند. نویسندگان نسبت به خوانندگان‌شان احساس مسئولیت می‌کنند و بخشی از این احساس اینطور ارضا می‌شود که بتوانید به آن‌ها بگویید اگر کمی دیگر می‌خواهید، کمی بیشتر برایتان می‌نویسم.

خود کینگ هم به نحوی سلطان مجموعه کتاب‌های ادامه‌دار است و خود هشت رمان در مجموعه «برج تیره» نوشته که داستان جدیدترین رمان آن بین رمان‌های چهارم و پنجم اتفاق می‌افتد.

رولینگ هنوز در این زمینه نظری نداده، اما با توجه به اینکه دو فیلم دیگر از «جانواران شگفت انگیز و زیستگاه آن ها» در راه است، می‌توان در آینده نزدیک انتظار چیزهای جدیدی از دنیای جادوگری هری پاتر داشت.